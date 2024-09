« Wild Robot » s’envole, « Megalopolis » bombes

« The Wild Robot » de DreamWorks et Universal s’avère être non seulement un succès critique mais également un succès commercial.

Le film d’animation a enregistré des notes de critiques exceptionnelles – se situant à 98% à la fois dans les sondages de critiques et d’audience sur Rotten Tomatoes, et décrochant un A CinemaScore à la sortie des sondages d’audience.

Désormais, il est également en passe d’ouvrir la première place au box-office avec une ouverture d’environ 35 millions de dollars – en avance sur les estimations de suivi.

Il s’en sort bien mieux que « Transformers One » qui a fait ses débuts à un prix inférieur aux attentes de 25 millions de dollars le week-end dernier et a maintenant plongé de 63% à 9 millions de dollars et à la troisième place lors de son deuxième week-end.

La deuxième place revient à « Beetlejuice Beetlejuice », qui poursuit sa remarquable position avec une baisse de seulement 37 % lors de son quatrième week-end pour 16,3 millions de dollars supplémentaires, ce qui porte son total à 250,3 millions de dollars. D’ici lundi, ce film dépassera « Batman » de 1989 pour devenir le deuxième film national de Burton le plus rentable derrière le live-action « Alice au pays des merveilles ».

Le film « Megalopolis » autofinancé de Francis Ford Coppola, doté d’un budget de 120 millions de dollars, est en plein essor, le film débutant à la sixième place avec seulement 4,1 millions de dollars. Les critiques ont été incroyablement divisées, mais le public rejette catégoriquement le film avec un D+ Cinemascore.

« Saturday Night » de Jason Reitman sort aujourd’hui dans certains cinémas, première partie d’une sortie sur plateforme, le film récoltant une moyenne de 51 000 $ par écran – la deuxième plus élevée de l’année derrière « Kinds of Kindness ».

Source: Date limite