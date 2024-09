Wild Robot, Megalopolis et un médecin pro-Donald Trump tous touchés

Les nouveautés qui débarquent au box-office ce week-end constituent une recette inhabituelle, pour ne pas dire piquante.

L’ingrédient le plus sûr et le plus traditionnel est DreamWorks Animaton et le film familial d’Universal Le robot sauvagebasé sur le best-seller bien-aimé de Peter Brown à propos d’un robot surnommé ROZ qui forme un lien inattendu avec un oison orphelin et d’autres créatures après avoir fait naufrage sur une île solitaire.

Le film d’animation CGI acclamé par la critique devrait rapporter environ 24 millions de dollars aux États-Unis, même si des prévisionnistes plus optimistes estiment qu’il pourrait facilement dépasser les 30 millions de dollars. Mais il est compréhensible que les cinéastes tentent de modérer les attentes et suggèrent plus de 20 millions de dollars après le week-end dernier Transformers 1un autre film d’animation classé PG, a rapporté 5 millions de dollars de moins que son lancement national, avec 24,6 millions de dollars.

Une histoire de pont entre la nature et la technologie, Le robot sauvage est réalisé et écrit par Chris Sanders, nominé aux Oscars (Comment dresser votre dragon, Les Croods). Le casting vocal de haut niveau est dirigé par Lupita Nyong’o, Kit Connor, Pedro Pascal, Catherine O’Hara, Bill Nighy et Stephanie Hsu, aux côtés des icônes pop Mark Hamill, Matt Berry et Ving Rhames.

Le robot sauvage est largement attendu pour remporter le week-end en tête des survivants Transformers 1 et Beetlejuice Beetlejuice.

La question de savoir où se situent les autres nouveaux venus est un point d’interrogation majeur : à savoir, l’épopée dystopique de Francis Ford Coppola MégalopoleLes résultats suggèrent que le film, avec Adam Driver dans le rôle principal, pourrait ne rapporter que 5 à 7 millions de dollars, ce qui serait un désastre financier pour un projet dont la production a coûté 120 millions de dollars avant la commercialisation.

Aussi vénéré que soit Coppola, aucun grand studio hollywoodien ne signerait pour le financer ou le distribuer. Mégalopole en Amérique du Nord après avoir vu le film lors d’une projection anticipée avant sa première mondiale au Festival de Cannes, où il a reçu des critiques plutôt mitigées. Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza et Shia LaBeouf sont également à l’affiche de la réinvention épique de l’Empire romain par Coppola dans la ville moderne de New York au bord de la ruine.

Lionsgate a finalement accepté de distribuer le film aux États-Unis, mais n’a pas à supporter les coûts de distribution ou de marketing. Imax est également du côté de Coppola après que le réalisateur ait utilisé des caméras certifiées Imax pour filmer certaines parties du film, avec Mégalopole programmé pour être diffusé dans environ 200 cinémas Imax, soit environ la moitié du circuit grand format, lors de séances sélectionnées.

Plus tôt cette semaine, Coppola a comparé le scénario du film à la situation politique actuelle aux États-Unis avant une projection du film. Mégalopole au Festival du film de New York, suggérant que l’élection présidentielle de 2024 pourrait refléter la chute de Rome. Ses commentaires ont été diffusés dans 65 cinémas aux États-Unis et au Canada, avec le soutien d’Imax.

Si Coppola s’en prend à la politique du candidat républicain à la présidence Donald Trump, les cinéphiles ont la possibilité de soutenir à la place Justifier Trumple dernier documentaire du conservateur et partisan de Trump Dinesh D’Souza qui examine les obstacles auxquels est confronté le candidat républicain dans sa tentative de reconquérir le bureau ovale.

Le documentaire de D’Souza, réalisé en coopération avec Trump, qui a personnellement fait la promotion du film, devrait être diffusé dans 500 à 700 cinémas à travers le pays. Le distributeur religieux SDG, siège de Suis-je raciste ?est en train de gérer Justifier Trump en Amérique du Nord. Parmi les moments forts, on peut citer l’interview de D’Souza par Trump après qu’une balle d’un assassin potentiel a touché l’oreille de Trump.

Au box-office spécialisé, Sony ouvre Jason Reitman Samedi soir — une lettre d’amour à l’émission de sketchs comiques de longue date de NBC Samedi soir en direct — dans quatre endroits à New York et à Los Angeles.