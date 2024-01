Wild est susceptible d’explorer des options commerciales après la blessure de Jared Spurgeon qui a mis fin à la saison.

TAMPA, Floride – Jared Spurgeon a essayé.

Il l’a vraiment fait.

Au cours d’une saison pleine de blessures, le capitaine du Wild du Minnesota a épuisé toutes ses options, en termes de traitement, pour des problèmes de dos et de hanche qui, selon le président et directeur général Bill Guerin, persistent depuis des mois. Mais jeudi, le Minnesota a finalement annoncé ce qui était devenu inévitable : la saison de Spurgeon est terminée, avec des opérations distinctes du dos et de la hanche à programmer.

Guerin a déclaré que Spurgeon serait de retour d’ici septembre, il sera donc prêt pour la saison prochaine, mais “personne n’est aussi frustré que lui”.

“Mentalement, ça a été une année vraiment difficile, c’est sûr”, a déclaré Spurgeon. L’Athlétisme. « Cela fait un moment que je souffre de mes blessures, et les injections et les traitements n’aident pas. Je suis donc impatient de réparer les choses et de me sentir à nouveau en bonne santé.

Spurgeon est déjà dans la réserve des blessés à long terme, donc Wild est en mesure de dépasser le plafond salarial de son coup de 7,575 millions de dollars. Guerin envisagera probablement d’acquérir un défenseur maintenant sans abandonner les meilleurs atouts (comme un choix de première ronde) en retour. Il serait logique que le nouveau défenseur soit un agent libre sans restriction en attente afin que Wild n’ait pas à le signer à nouveau et puisse éventuellement retourner le joueur à nouveau avant la date limite des échanges du 8 mars s’il se transforme en vendeur. Le Minnesota a perdu neuf de ses 11 derniers matchs après une défaite contre Tampa Bay jeudi et est à huit points d’une place de wild card.

Le Wild ne veut pas gaspiller tout l’espace du plafond sur un joueur, car ils auront besoin d’une partie de l’espace LTIR de Spurgeon pour les convocations des ligues mineures et les ligues mineures actuellement sur la liste.

Guerin a déclaré que le marché commercial est une option qu’il va explorer.

« Nous avons beaucoup de défenseurs ici », a déclaré Guerin. « Nous avons six gars qui jouent bien en ce moment, deux gars dans les tribunes en ce moment qui ont bien joué et contribué. Que nous utilisions cela (marché commercial) ou non est à déterminer. Nous verrons. Nous pourrions. Je ne le sais pas encore.

La troisième paire du Wild est actuellement composée de Dakota Mermis et de la recrue Daemon Hunt, tous deux tirs à gauche. Les deux « gars dans les tribunes » sont les défenseurs vétérans Alex Goligoski (qui a disputé plus de 1 000 matchs) et Jon Merrill. Il faut se demander à quoi ils pensent avec Guerin indiquant qu’il pourrait envisager d’échanger contre un D-man avec eux en passant les derniers matchs dans la tribune de presse.

Le problème que le Wild est susceptible de trouver sur le marché est qu’il n’y a pas beaucoup d’options intéressantes, surtout au prix que Guerin est prêt à payer (il n’est pas intéressé à négocier des choix de première ronde, et il serait également difficile de le faire). traiter les seconds tours). Ainsi, Sean Walker sera trop cher, et pareil avec Chris Tanev et Noah Hanifin.

L’un des noms les plus intrigants est familier : Matt Dumba. L’ancien défenseur de longue date du Wild coche beaucoup de cases en tant qu’UFA en attente avec un plafond pas mal (3,9 millions de dollars) et avec une familiarité avec l’équipe et la région. Les Coyotes, cependant, sont en avance sur le Wild au classement et se battent pour une place en séries éliminatoires, ils ne sont donc peut-être même pas vendeurs. Et ne serait-ce pas quelque chose si le même défenseur du Minnesota avait eu du mal à bouger pendant des années, ce serait tout d’un coup trop cher pour le Wild dans le cadre d’un accord ?

Marco Scandella, un tir gauche de 6 pieds 3 pouces et 220 livres, pourrait être disponible et constitue une option. Il pourrait en être de même pour Alexandre Carrier des Predators, quelqu’un que l’entraîneur John Hynes devrait connaître. Erik Johnson, 35 ans, un autre tir à droite, est un UFA en attente avec les Sabres.

Guerin ne rechercherait pas exclusivement un tir du droit et a déclaré qu’il n’était pas hors de question d’embaucher un joueur avec un peu de mandat. Pour le moment, il doit décider s’il est à l’aise avec une troisième paire de Mermis et Hunt (ou en remettant Merrill/Goligoski).

Le mauvais revirement de Mermis à sa propre ligne bleue a rapidement mené au troisième but du Lightning lors du match de jeudi.

“Mermis a été ici pendant la majeure partie de l’année et a très bien joué”, a déclaré Guerin. « Il concourt dur et travaille d’arrache-pied. Hunt a une bonne opportunité ici, une très bonne opportunité. Je pense qu’il va vraiment bien. Il y a un équilibre ici entre le jeter aux loups. Il a mérité sa convocation et son séjour ici au Minnesota. S’il continue à faire ce qu’il fait et à être aussi bon qu’il l’a été, c’est peut-être notre réponse ?

Si Guerin veut agir, il serait logique que cela vienne le plus tôt possible. Ils pourraient utiliser cette aide pour éviter cette dernière glissade, et cela donnerait au Wild le temps de potentiellement déplacer cette location à la date limite du 8 mars s’il est en mode vente.

Cela signifie également une charge de travail monstre continue pour le candidat au trophée Calder, Brock Faber, qui prendra également la place de Spurgeon au sein de la meilleure unité en avantage numérique.

“Ce que Jared Spurgeon fait pour nous nuit après nuit n’est pas facile à faire”, a déclaré Guerin. « Tout le monde ne peut pas le faire. Mais c’est l’occasion pour les gars de montrer qu’ils peuvent intensifier leurs efforts.

Il est juste d’avoir quelques inquiétudes concernant l’historique des blessures de Spurgeon, surtout pour un joueur de sa taille (5-9, 166 livres) et de son âge (34). Mais Guerin pense que Spurgeon se rétablira complètement et sera prêt à repartir après cinq mois de convalescence.

“Pour son bien-être général, nous ne pouvons pas continuer à le laisser dehors”, a déclaré Guerin. « Il est plus frustré que quiconque. Il prend son rôle au sérieux, et lorsque nous traversons une période difficile, cela pèse sur Jared. C’est un si bon capitaine et un bon gars. Ses coéquipiers l’adorent. C’est regrettable. Mais nous devons faire ce qui est bon pour lui.

Les coéquipiers de Wild se sentaient mal pour Spurgeon, sachant à quel point il voulait revenir cette saison. Ils savent qu’ils perdront une voix clé et un leader dans la salle, sans parler d’un excellent défenseur. Mais, comme l’a dit Faber, “C’est nul et c’est horrible, mais en même temps, nous devons intensifier les choses.”

Reste à savoir si Guerin sortira et obtiendra de l’aide sur la ligne bleue. C’est à l’équipe de montrer à la direction que cela en vaut la peine en restant à distance d’une place en séries éliminatoires, en particulier lors des cinq derniers matchs avant la pause des étoiles et la semaine de congé.

« Ça colle, n’est-ce pas ? » dit Faber. « Les gars dans ce vestiaire sont ceux qui comptent. Aucun bruit extérieur ni ce que quelqu’un dit. Il s’agit de nous. Il s’agit de se battre. C’est une longue année. Il est encore temps pour nous d’intensifier nos efforts. Évidemment, nous sommes à court. Mais personne dans ce vestiaire ne perd espoir ni foi. Nous savons que nous pouvons gagner des matchs de hockey. Il s’agit simplement de le faire tous les soirs. C’est ce que nous essayons de trouver.

(Photo : Steph Chambers/Getty Images)