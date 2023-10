Wild Cards de George RR Martin : révélation d’un nouveau roman graphique

George RR Martinc’est Caractères joker série d’univers du monde partagé continue avec un nouveau roman graphique arrivée le 3 octobre. George RR Martin présente : Wild Cards : Les péchés du père est écrit par Melinda M. Snodgrass et illustré par Michael Komarck et Elizabeth Leggett, et io9 a un aperçu à partager aujourd’hui.

Voici quoi Les péchés du père il s’agit, y compris certains Caractères joker passé si vous ne savez pas de quoi il s’agit :

Un flic sur la piste d’un meurtre étrange découvre une conspiration cachée et des secrets choquants sur son défunt père dans ce roman graphique original se déroulant dans l’univers du monde partagé de George RR Martin, Caractères joker.

En 1946, un virus extraterrestre ravagea le monde, ses résultats étant aussi aléatoires qu’une main de cartes. Depuis ce moment fatidique jusqu’à nos jours, les personnes infectées soit tirent la reine noire et meurent, soit tirent un as et reçoivent des super pouvoirs, soit tirent le joker et subissent une mutation bizarre.

Aujourd’hui, les As, les Jokers et les humains non infectés vivent dans une paix relative. Francis « Franny » Black est un flic humain non infecté, essayant de contrôler un monde rempli de gens dotés des pouvoirs extraordinaires qui lui manquent. Récemment promu – et certains diraient trop soudainement – ​​détective, il travaille au Wild Card Central, le commissariat de Jokertown où sont tombées la majorité des victimes du virus en 1946. Le père de Franny était l’un des héros du commissariat, tué dans l’exercice de ses fonctions, et Franny a du mal à remplacer son père décédé. Jusqu’à ce qu’il se retrouve confronté à un cas particulièrement insidieux et commence à découvrir des secrets enfouis depuis longtemps que son père serait peut-être mort pour protéger.

Illustré dans un superbe style cinématographique par Michael Komarck et Elizabeth Leggett, ce roman graphique unique est un régal visuel qui ravira à coup sûr.