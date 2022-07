Wild Bill, un accident de dirigeable Loop et Pumpsie Green – Shaw Local

De temps en temps, j’inclus un petit article “Ce jour dans l’histoire”. La recherche mène sur d’innombrables voies, dont beaucoup n’ont aucune importance pour l’Illinois. Ces détournements informent une philosophie sur l’interdépendance, des réflexions sur ce dont notre culture se souvient et pourquoi, ainsi que sur le passage du temps.

Dans l’enfance, mon anniversaire de 1979 n’a jamais semblé inhabituel. Même mon arrière-grand-mère est née au même siècle. Mais tous mes fils sont des enfants des années 2000, et s’ils devenaient parents un jour, leurs enfants me considéreraient comme une capsule temporelle, bien que toute ma vie ait été photographiée en couleur.

Le 21 juillet est un jour particulièrement mûr pour les pépites de l’histoire, comme la première bataille de Bull Run en 1861, le premier vol de train réussi de Jesse James en 1873, le verdict de culpabilité de 1925 contre le professeur de sciences John Scopes ou le moonwalk de 1969.

Il y a aussi quelques angles de l’Illinois : En 1865, Wild Bill Hickok, originaire du comté de La Salle, a tué Davis Tutt à Springfield, Missouri, peut-être la première fusillade dans l’Ouest. En 1919, le Wingfoot Air Express s’est écrasé dans l’Illinois Trust and Savings Building dans la boucle de Chicago, tuant 13 personnes et en blessant des dizaines d’autres dans ce qui était alors la pire catastrophe de dirigeable jamais enregistrée. Et en 1959, au Comiskey Park, “Pumpsie” Green a fait ses débuts en tant que coureur de pincement des Red Sox de Boston, le premier joueur noir du dernier club de la grande ligue à s’intégrer.

Ce dernier élément m’a fait réfléchir à la façon dont nous considérons le temps. Ce n’est pas tant que 1959 est il y a 63 ans, mais que Green a fait ses débuts 12 ans après que Jackie Robinson et Larry Doby ont intégré les ligues nationale et américaine et 10 avant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne laissent leurs empreintes sur la lune.

Le discours du président Kennedy déclarant que le pays enverrait des astronautes sur la lune a eu lieu en septembre 1962. L’adresse était si significative qu’elle a ancré les remarques d’un élève lors de la remise des diplômes de huitième année de mon fils en mai 2022. Apollo 11 a captivé le monde 2 504 jours après le vœu de JFK, alors que la durée des débuts de Robinson à Green était de 4 481.

Plus nous nous éloignons de l’un de ces événements, plus les années semblent se condenser en un vague concept de “passé”. Mais que pourrions-nous vivre dans sept ans, ou 12 ?

Il y a deux ans aujourd’hui, j’ai écrit pour la première fois sur l’implication de Michael Madigan dans l’enquête sur la corruption de ComEd. Il avait apparemment été au pouvoir depuis toujours; son règne a pris fin dans les six mois. Inculpé en mars, on ne devine pas de date pour la fin de la saga judiciaire de Madigan. Finalement, les événements seront des entrées chronologiques dans la biographie complète d’un gars qui a eu 5 ans un jour après le premier home run de Robinson en MLB.

Nous vivons tous l’histoire que les futurs Illinois pourraient étudier. Seul le temps nous dira quels événements ont une signification durable.

