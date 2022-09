Wild Bear répare le tapis de sol et ferme la porte à la demande d’une femme

Rencontrer un animal sauvage est parfois effrayant mais parfois amusant aussi. Exemple concret – une vieille vidéo d’une femme demandant à un ours sauvage de fermer la porte encourage les gens de nos jours. C’est un vieux clip qui a refait surface sur Internet. Dans la vidéo, on peut voir l’ours réparer le tapis de la porte avant de fermer la porte d’entrée avec sa bouche. On peut entendre la femme demander poliment à l’ours de fermer la porte et féliciter l’ours quand il l’a fait. Mais parce qu’elle savait aussi que l’ours était d’humeur à jouer et qu’il rouvrirait la porte, elle a de nouveau demandé à l’animal de fermer la porte et l’ours a accepté.

La vidéo a été partagée par Ladbible sur Instagram. L’extrait intégré dans la vidéo disait : « Un ours poli ferme la porte après une intrusion. La page a écrit cette légende pour la vidéo, “L’ours était juste en train de réparer le tapis en premier, assurez-vous qu’il est beau et propre.”

Les cyber-internautes ont trouvé la vidéo hilarante et ont rapidement réagi à la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit dans la section des commentaires : “On dirait qu’il partait travailler.” « Ermmm, il marque son territoire avec son parfum. C’est sa maison maintenant », a écrit un autre. Quelqu’un a également commenté avec un point de vue de l’ours et a dit: “Mon mauvais frère, je vais juste fermer cette porte et partir.” “Il a oublié les biscuits qui venaient d’arriver au magasin”, a ajouté un autre utilisateur. Les gens remarquent aussi avec quelle douceur il a réparé le tapis et a écrit : « La façon dont il répare le tapis.

La vidéo a recueilli plus de 2,4 millions de vues. Récemment, une vidéo d’un éléphant a fait surface sur Internet. Dans la vidéo, le mammifère s’est gratté le corps qui démange avec une voiture. À la fin du clip, l’avant de la voiture était entièrement détruit.

