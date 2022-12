Wild and Wilde : au cimetière des célébrités, la nature joue le rôle principal

Le groupe se figea à chaque gazouillis d’une grive ou d’un pinson, une main tenant les jumelles, l’autre une pierre tombale pour l’équilibre. Les espèces les plus célèbres du site sont les perruches à collier dont les plumes vertes et les gazouillis aigus sont difficiles à manquer. La légende raconte que les ancêtres des perruches, originaires d’Afrique et d’Inde, se sont échappés d’un conteneur dans un aéroport parisien dans les années 1970, avec des volées d’oiseaux qui se sont répandues dans toute la capitale française.

M. Suiro a déclaré avoir compté plus de 100 espèces d’oiseaux au cours des deux dernières décennies. Il n’a pas pu s’empêcher de se réjouir que la population de félins autrefois énorme du cimetière, nourrie par des félins fans qui laissaient des croquettes dans des voûtes ouvertes, ait diminué, principalement à cause des opérations de stérilisation, laissant la place aux rouges-gorges.

Naturaliste passionné, M. Suiro a également documenté des dizaines d’orchidées, qu’il aime appeler par leurs noms latins. “Epipactis helleborine”, a-t-il déclaré avec enthousiasme lors de la tournée du dimanche, pointant du doigt une tige frêle s’élevant entre deux pierres tombales couvertes de mousse.

M. Beyern, le guide du cimetière et historien, a déclaré que le verdissement du Père-Lachaise reflétait un virage sociétal plus large vers l’environnementalisme.

A Paris, capitale peu boisée, la verrière du cimetière permet d’atténuer les effets d’étés de plus en plus caniculaires. Partout en France, des cimetières « écologiques » ont vu le jour, encourageant l’utilisation de cercueils biodégradables et de pierres tombales en bois.