Wild acquiert Bogosian de Lightning et échange Addison avec Sharks dans le cadre d’accords séparés

Le Wild du Minnesota a acquis Zach Bogosian dans un échange avec le Lightning de Tampa Bay mercredi contre un choix de septième ronde au repêchage 2025 de la LNH, et a échangé Calen Addison aux Sharks de San Jose contre Adam Raska et un choix de cinquième ronde dans la LNH 2026. Brouillon.

Bogosian, un défenseur de 33 ans, est sans point en quatre matchs cette saison. Il a récolté cinq points (un but, quatre passes) et 114 coups sûrs en 46 matchs en 2022-23. Cette saison était la troisième de Bogosian avec le Lightning, de retour à Tampa Bay lorsqu’il a signé un contrat de 2,55 millions de dollars sur trois ans (valeur annuelle moyenne de 850 000 $) le 28 juillet 2021, après une saison avec les Maple Leafs de Toronto. Ses quatre passes décisives lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020 ont aidé le Lightning à remporter la Coupe Stanley, et il totalise 213 points (57 buts, 156 passes décisives) en 787 matchs pour les Thrashers d’Atlanta, les Jets de Winnipeg, les Sabres de Buffalo, le Lightning et les Maple Leafs après la sélection d’Atlanta. lui avec le troisième choix au repêchage 2008 de la LNH

Le Wild (5-5-2) rendra visite aux Rangers de New York jeudi (19 h HE; BSWIX, BSN, MSG) après avoir remporté une victoire de 4-2 contre les Islanders de New York mardi. Ils ajoutent Bogosian à un noyau défensif qui est privé du capitaine Jared Spurgeon cette saison en raison d’une blessure au haut du corps.

“Pour ce dont nous avons besoin défensivement en ce moment, je pense que Zach s’intègre un peu mieux”, a déclaré le directeur général du Minnesota, Bill Guerin. « Vous savez, nos besoins en avantage numérique sont en quelque sorte satisfaits dans d’autres domaines. … Écoutez, Calen Addison est un bon joueur. C’est un joueur de la LNH. J’ai une longue histoire avec lui. Vous savez, et parfois vous avez juste besoin d’un changement, d’une meilleure opportunité, et je pense qu’il va l’obtenir. C’est toujours difficile de quitter un gars que l’on connaît depuis le repêchage, mais je crois que ce sera également un pas dans la bonne direction dans sa carrière.

« Je pense que Zach apporte beaucoup d’expérience. Il vient d’une culture gagnante. Il a faim de jouer. Et vous savez, nous avons besoin de ce qu’il peut apporter à notre équipe. C’est un grand gars. Il patine toujours bien. Il apporte de la lourdeur. Il apporte du courage, et nous en avons besoin. Je pense que l’expérience qu’il apporte avec tous les autres éléments intangibles, c’est un excellent coéquipier. Les gens au sein de notre organisation le connaissent et parlent très bien de lui, nous sommes donc heureux de l’avoir.

Addison, un défenseur de 23 ans, a récolté cinq passes décisives en 12 matchs cette saison après avoir terminé troisième parmi les recrues de la LNH à son poste la saison dernière avec 29 points (trois buts, 26 passes) en 62 matchs. Il a été acquis par le Minnesota dans le cadre d’un échange qui a envoyé Jason Zucker aux Penguins de Pittsburgh le 10 février 2020. Ses trois passes décisives contre l’Avalanche du Colorado le 17 octobre 2022 ont égalé un record du Wild pour la plupart par un défenseur recrue, et il est devenu la cinquième recrue de l’histoire du Wild avec trois passes décisives en un seul match.

“Calen est un jeune défenseur talentueux qui voit bien la glace et qui déplace bien la rondelle”, a déclaré le directeur général des Sharks, Mike Grier. “C’est un très bon joueur en avantage numérique et nous sommes ravis de l’ajouter à notre groupe.”

Les Sharks (1-10-1) accueilleront les Oilers d’Edmonton au SAP Center jeudi (22 h 30 HE ; HULU, ESPN+, SNW) après avoir mis fin à une séquence de 11 matchs d’ouverture de la saison avec une victoire de 2-1 contre les Philadelphie. Flyers mardi. Ils ont accordé 10 buts lors de chacun de leurs deux matchs précédents et ont connu le deuxième pire départ de l’histoire de la LNH (les Rangers de New York de 1943-44 ont commencé 0-14 avec un match nul).

L’attaquant Oskar Lindblom a été rappelé de San Jose de la Ligue américaine de hockey par les Sharks, et le défenseur Jacob MacDonald a été placé sur la réserve des blessés en raison d’une blessure non divulguée. Lindblom totalise deux points (un but, une passe) en huit matchs dans la AHL cette saison et 112 points (56 buts, 56 passes) en 336 matchs dans la LNH pour les Sharks et les Flyers.

Raska, un attaquant de 22 ans, n’a marqué aucun point en huit matchs dans la LNH de 2021 à 2023. Il n’a aucun point en sept matchs dans la AHL cette saison après avoir récolté 11 points (quatre buts, sept passes) en 54 matchs dans la AHL en 2022-2023.

Jessi Pierce, correspondante indépendante de NHL.com, a contribué à ce rapport