Wilbur trouve son chemin vers une nouvelle maison pour toujours – Shaw Local

MORRIS – Le cochon qui s’est frayé un chemin dans le cœur des habitants de Morris a potentiellement trouvé sa maison pour toujours.

Wilbur a été sauvé de Saratoga Towers le 8 septembre et a été immédiatement amené à l’Université de l’Illinois pour des soins vétérinaires, où il a été vermifugé et a reçu une injection contre la douleur.

«Il a eu quelques coupures et contusions après avoir été à l’extérieur pendant tout ce temps. Il s’est également cogné la tête lorsqu’il a été capturé, nous craignions donc qu’il n’ait une commotion cérébrale, mais ça a l’air bien », a déclaré Phoebe Conner, codirectrice du Chicagoland Pig Rescue.

Wilbur est encouragé par Dawn Avello, elle a aidé à son sauvetage et espère l’adopter. Elle a dit qu’ils se sont liés immédiatement.

“J’adore les animaux et j’ai toujours voulu un cochon. Je n’avais pas de place avant, mais nous avons récemment déménagé sur 5 acres. On m’a demandé de l’aider à sortir et à le sauver, et je suis tombé amoureux de lui. Je voulais juste lui donner la meilleure vie et m’assurer qu’il est pris en charge », a déclaré Avello.

« Ça a été génial pour lui, il partage une grange chauffée avec deux chats, avec lesquels il est très à l’aise. Il se rapproche rapidement des gens. Il adore se pencher pour se faire masser le ventre », a déclaré Conner.

Wilbur se blottit dans son lit (Phoebe Conner)

Malheureusement, Wilbur ne participera pas au Cornfest de cette année, car ce serait trop difficile pour lui, mais il y aura une table le samedi 2 octobre avec un diaporama, des boutons et la possibilité de faire un don pour les soins médicaux de Wilby.

“Ce n’est pas dans son intérêt en ce moment d’être entouré d’autant de personnes, ce serait très écrasant”, a déclaré Conner.

Pour des mises à jour sur Wilbur, visitez son Facebook page, Wilbur le cochon Morris.