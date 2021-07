Wilbert Thomas Sr., chef de culte religieux de l’Ohio condamné, décède à 91 ans

Le révérend Wilbert Thomas Sr., un ancien ministre de l’Ohio qui est allé en prison dans les années 1980 après avoir été reconnu coupable d’avoir dirigé une secte religieuse, est décédé.

Le bureau du médecin légiste du comté de Summit a confirmé vendredi que Thomas, 91 ans, était décédé mercredi dans un hôpital d’Akron.

Né en 1929, Thomas était originaire de Waycross, en Géorgie, et avait été ordonné pasteur pentecôtiste. Il a fondé la Christian Alliance Holiness Church à la fin des années 1960, établissant des congrégations en Ohio, au Texas et en Floride et publiant plus tard un livre de doctrine décrivant le contrôle de l’église sur ses membres.

« Il avait beaucoup de charisme », a déclaré un ancien fidèle au Akron Beacon Journal dans les années 1980 de Thomas, qui s’est déclaré évêque en 1979. « C’était un orateur éloquent. Il pourrait vous faire croire. C’était aussi un excellent musicien. Les enfants ont particulièrement aimé la musique et le chant.

Les fidèles devaient donner généreusement à l’église et demander la permission de faire des achats personnels. Ils n’étaient pas autorisés à s’associer avec d’anciens membres, même avec des parents.

La doctrine insistait sur « la rupture de tous les liens et liens romantiques, sociaux et spirituels entre les membres de l’Alliance chrétienne et les personnes non-chrétiennes de l’Alliance, à l’exception de ceux expressément approuvés pour une surveillance spéciale … »

Un autre passage disait que les ressources, les biens et les biens des membres étaient « soumis à la discrétion de l’évêque. … Toute personne … cherchant à subvertir cette cause … sera exposée et traitée comme un ennemi de l’église.

D’anciens membres ont affirmé qu’ils étaient battus avec des battes de baseball et des ceintures, parfois aux mains de leurs propres parents, s’ils quittaient l’église.

Un accusateur d’Akron a allégué que lorsqu’elle était adolescente en 1979, l’évêque lui a ordonné de se livrer à des actes sexuels avec lui et d’autres fidèles. Accusée d’avoir crié après un membre de l’église, la jeune fille a déclaré qu’elle avait reçu l’ordre de se déshabiller, puis avait été battue par plusieurs fidèles.

Un homme a déclaré qu’il avait été battu en 1980 pour ne pas avoir discipliné sa fille de 10 ans alors qu’elle n’avait pas parlé à l’évêque Thomas après lui avoir été présentée. L’homme a dit qu’on lui avait ordonné d’enlever sa chemise et de se pencher. D’autres membres de l’église l’ont battu jusqu’à ce qu’il se mette à genoux, a-t-il dit.

Un couple d’Akron a déclaré avoir été menacé de préjudice après avoir acheté un ensemble de salle à manger et un tourne-disque sans l’autorisation de l’évêque.

Une fille a affirmé qu’elle avait été déshabillée et battue avec une ceinture lorsqu’elle n’avait pas dit « Oui, madame » à certaines des femmes plus âgées de l’église.

« Il les attrape à un jeune âge et les retourne contre leurs parents », a déclaré un ancien membre.

Thomas a été reconnu coupable en juillet 1985 de 18 chefs d’accusation et condamné en décembre 1986 à 20 ans à la prison d’État de Riverfront à Camden, New Jersey. Il aurait pu être condamné à 110 ans. Neuf autres membres de l’église ont été reconnus coupables de crimes.

Après la condamnation de Thomas, ses partisans ont acheté un terrain dans le comté de Jefferson en Ohio et ont construit un complexe communal.

Thomas, également connu sous le nom d’évêque Aha’al L’Bert, s’est vu refuser la libération conditionnelle en 1993 après que les autorités eurent déclaré qu’il dirigeait toujours la vie de ses partisans lors d’appels téléphoniques quotidiens depuis la prison. La police a allégué que Thomas avait ordonné à des adeptes mineurs d’avoir des relations sexuelles entre eux pendant qu’il écoutait. D’anciens membres de l’église ont déclaré que Thomas passait chaque jour jusqu’à 50 appels téléphoniques à frais virés depuis la prison.

Thomas avait 66 ans lorsqu’il a été libéré de prison en octobre 1997. Il a maintenu un public très uni et la branche Ohio de son ministère reste active, a déclaré un ancien membre de sa congrégation au Beacon Journal du réseau USA TODAY sous le couvert de l’anonymat. .

Il a été marié pendant 73 ans à Bertha Thomas, également connue sous le nom de Gracienne L’Bert. Elle est décédée le 17 août 2020 à l’âge de 90 ans. Le couple a eu sept enfants.