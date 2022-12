Wiko 5G est désormais officiel en Chine en tant que Huawei nova 9 SE rebaptisé avec prise en charge 5G

Huawei ne peut pas utiliser ses propres chipsets, ni ceux 5G de Qualcomm, grâce à diverses interdictions du gouvernement américain. Et donc tous ses derniers téléphones, y compris le milieu de gamme nova 9 SE lancé en mars, doivent se contenter de versions 4G uniquement des SoC Qualcomm, ce qui n’est évidemment pas idéal.

Entrez Wiko. Connue avant principalement en Europe, car d’origine française, la marque a décidé de se lancer sur le marché chinois. Son premier appareil s’appelle simplement Wiko 5G, et c’est un Huawei nova 9 SE avec prise en charge 5G.

Sérieusement, c’est à peu près la seule différence entre les deux – eh bien, le design a été légèrement modifié en ce qui concerne l’utilisation des couleurs et cela seul.

Ainsi, le Wiko 5G est alimenté par le chipset Snapdragon 695 de Qualcomm, avec le support 5G bien sûr. Il dispose d’un écran tactile LCD de 6,78 pouces 1080×2388 120 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz, de 8 Go de RAM, de 128 ou 256 Go de stockage et d’une batterie de 4 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 66 W.

À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 108 MP, un ultra large de 8 MP, un macro shooter de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, vous obtenez un vivaneau de 16 MP. Le téléphone utilise HarmonyOS de Huawei, sans surprise.

Le Wiko 5G coûte 1 999 CNY (287 $ ou 269 € au taux de change actuel) si vous optez pour le modèle d’entrée de gamme avec 128 Go de stockage, ou 2 199 CNY (315 $ ou 296 €) si vous voulez 256 Go. Il est disponible en Chine à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à présent, on ne sait pas s’il arrivera sur d’autres marchés.

