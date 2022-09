Wikipédia verrouille la page de Liz Truss après une farce

Des photos du nouveau Premier ministre britannique échangées contre des photos de célébrités

Wikipédia a restreint l’édition de sa page sur le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss, citant “vandalisme persistant” après que des farceurs aient remplacé son image par des photos de célébrités de la télévision britannique.

L’article a reçu le statut “protégé” en réponse à de multiples échanges de la photo de profil de Truss avec des images de célébrités au hasard, a rapporté lundi le Daily Mail après que l’ancien ministre des Affaires étrangères a été révélé comme le vainqueur de la course à la direction des conservateurs.

Le journal de protection de l’encyclopédie en ligne et l’historique des modifications révèlent que la page a été ciblée par des vandales les 3 et 5 septembre, et que parmi des dizaines de modifications, il y a eu plusieurs changements de la photo de profil.

Le Daily Mail a publié des captures d’écran de plusieurs réglages. À un moment donné lundi, la page sur Truss présentait une photo d’une femme de ménage célèbre de 80 ans, Kim Woodburn, 80 ans, qui a co-présenté l’émission de Channel 4 “How Clean Is Your House?”

Wikipédia de Liz Truss fait un peu pic.twitter.com/Rtt5mxuJBN – Angus Thomson (@angusthomson_) 5 septembre 2022

Des photos de personnages fictifs d’EastEnders et de la star de Celebrity Big Brother Lauren Harries ont également fait des apparitions là où le portrait du Premier ministre entrant était censé être.

Alors que la plupart des articles de Wikipédia sont disponibles pour une édition gratuite, les administrateurs peuvent bloquer les utilisateurs et verrouiller les pages si les politiques et les directives de l’encyclopédie sont violées.

Désormais, seuls les administrateurs et les utilisateurs confirmés étendus – qui ont eu des comptes pendant au moins 30 jours et ont apporté plus de 500 modifications – sont autorisés à apporter des modifications à la page de Truss.

Wikipedia avertit également en haut de la page que Truss est une personne “impliqué dans un événement actuel”, c’est-à-dire les dernières mises à jour des articles “peut ne pas refléter les informations les plus récentes.”

Liz Truss a officiellement remplacé Boris Johnson au poste de Premier ministre après une réunion officielle avec la reine Elizabeth II lors de la retraite du monarque dans les Highlands écossais mardi.