Wikipedia pourrait fermer au Royaume-Uni après l’adoption de la loi sur la sécurité en ligne, a déclaré le gouvernement

Wikipédia pourrait être contraint de fermer au Royaume-Uni en raison des charges réglementaires imposées par un nouveau projet de loi réprimant les contenus illégaux et préjudiciables en ligne, a averti le gouvernement.

On craint que le projet de loi sur la sécurité en ligne, qui impose de nouvelles exigences légales aux entreprises technologiques, ne s’avère trop difficile à respecter pour certaines organisations d’intérêt public.

On craint également que cela ne conduise à une « limitation de l’âge » – nécessitant une vérification de l’âge et bloquant l’accès des enfants – bien que Wikipedia ait déclaré qu’il ne le ferait pas.

Des pairs ont suggéré d’ajouter une exemption réglementaire pour les sites considérés comme présentant un faible risque de préjudice et fournissant un bien public.

Lord Allan of Hallam, qui a été directeur de la politique de Facebook en Europe pendant 10 ans, a fait valoir que les sites devraient être exclus du champ d’application du projet de loi s’ils sont destinés à l’information publique, présentent un risque minimal de préjudice, sont non commerciaux et ont des fonctions utilisateur-utilisateur limitées.

Le pair démocrate libéral a déclaré: « Il existe un risque important que, sans autre amendement ou clarification, Wikipédia et d’autres services similaires puissent avoir le sentiment qu’ils ne peuvent plus fonctionner au Royaume-Uni. »

L’arrière-ban conservateur Lord Moylan a suggéré une exemption similaire pour les services de bien public, ainsi que la possibilité pour l’Ofcom de supprimer une exemption.

Il a dit qu’il trouvait « remarquable » que le gouvernement n’ait pas apporté de modifications au projet de loi pour tenter de résoudre le problème des réglementations trop lourdes sur les services d’intérêt public.

Baroness Kidron, une collègue indépendante indépendante: «Je suis très inquiète… J’ai lu le titre« Le projet de loi sur la sécurité en ligne limite l’âge de Wikipedia ».

« Et je ne vois pas comment cela ne fonctionne pas en vertu de certains éléments que l’on peut trouver sur Wikipedia.

« Et je pense que ce que nous essayons de dire, c’est qu’il existe certains services qui sont intrinsèquement dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou dans l’intérêt supérieur de l’enfant en fonction de l’évolution de ses capacités – si nous avions été autorisés à inscrire les droits de l’enfant dans le projet de loi. ”

Cependant, Lord Parkinson de Whitley Bay, un ministre du ministère de la Culture, des Médias et des Sports, a fait valoir que les charges réglementaires seront «proportionnées» au risque de préjudice d’un site donné et à la capacité de l’organisation.

Il a déclaré: « Je suis, bien sûr, sensible aux arguments selon lesquels nous devons éviter d’imposer des charges disproportionnées aux services réglementés et en particulier que le projet de loi ne devrait pas empêcher les services de fournir des informations précieuses qui profitent au public. »

Cependant, il a déclaré que le projet de loi « a une large portée afin de couvrir une gamme de services, mais il contient des exemptions et des catégorisations ».

Il a ajouté : « Les exigences pour les plates-formes seront proportionnelles au risque de préjudice et, en tant que telles, nous ne nous attendons pas à ce que les exigences de Wikipédia soient indûment lourdes. »

Le ministre a ajouté que le gouvernement souhaitait que le projet de loi reste flexible et pérenne.

Il a déclaré: « Il m’est impossible de dire qu’un service particulier sera certainement catégorisé d’une manière ou d’une autre, car cela lui donnerait carte blanche et nous ne savons pas comment cela pourrait changer à l’avenir, aussi estimable que je puisse le penser. c’est à l’heure actuelle.