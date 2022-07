Wikipédia influence le travail des juges, selon une étude du MIT

Les pages Wikipédia influencent la réflexion judiciaire, citant des affaires juridiques 20% plus souvent après la rédaction de nouveaux articles les décrivant, ont découvert des chercheurs du MIT.

L’étude, détaillée mercredi, montre que les esprits juridiques sont similaires à ceux des étudiants, des amateurs, des fans de célébrités et à peu près n’importe qui d’autre essayant de rechercher des informations sur Internet. Wikipédia, avec des millions d’articlesest une ressource largement utile dont les pages sont souvent bien classées dans les résultats des moteurs de recherche.

L’étude montre également à quel point il est important que les articles de Wikipédia, qui sont écrits par toute personne intéressée par un sujet, soient soigneusement examinés et examinés avec soin.

“Il n’est pas difficile d’imaginer un justiciable disposant de ressources suffisantes encourageant son équipe juridique à intégrer sa propre analyse d’un précédent pertinent dans un article Wikipédia sur l’affaire à un stade précoce du litige”, a déclaré Neil Thompson, chercheur au MIT et auteur principal de l’étude.

La Wikimedia Foundation, l’organisation à but non lucratif derrière Wikimedia, déploie des efforts actifs pour lutter contre la désinformation et est généralement considérée comme suffisamment fiable pour que YouTube s’appuie sur elle pour lutter contre les théories du complot. Les contributeurs de Wikipédia travaillent pour nettoyer les zones problématiques et résoudre les conflits, mais Wikipédia n’est pas à l’abri de problèmes tels qu’un femme qui a fabriqué l’histoire médiévale russe riche en faux détails.

La fondation n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans l’étude du MIT, les étudiants en droit ont écrit plus de 150 nouveaux articles sur Wikipédia sur les décisions de la Cour suprême irlandaise. La moitié d’entre eux, choisis au hasard, ont été ajoutés à Wikipédia. Ensuite, les informaticiens du MIT ont suivi la fréquence à laquelle les juges ont cité ces affaires dans leurs précédents dans leurs propres décisions judiciaires et si leurs propres arguments utilisaient un langage similaire à celui de ces pages Wikipédia.

La comparaison des pages Wikipédia non publiées et publiées a montré l’augmentation de 20% des citations de cas documentés sur Wikipédia. C’est une augmentation statistiquement significative, a déclaré le MIT. L’effet était particulièrement fort pour les cas qui appuyaient la décision du juge.

Le lien était cependant plus faible pour les tribunaux supérieurs. C’est probablement parce que “Wikipédia est davantage utilisé par les juges ou les greffiers qui ont une charge de travail plus lourde, pour qui la commodité de Wikipédia offre un plus grand attrait”, ont conclu les chercheurs du MIT.

Thompson voit un rôle pour les sociétés professionnelles pour garder Wikipédia utile et exempt d’erreurs. “Nous espérons qu’ils verront nos résultats et formeront des comités d’experts pour s’engager avec Wikipédia et d’autres sources d’information afin de les rendre plus fiables”, a-t-il déclaré.