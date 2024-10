Wikipédia est « cassé » – Musk — RT World News

Le propriétaire de X est apparemment d’accord avec les affirmations selon lesquelles certains articles de la ressource lient de manière injustifiée Donald Trump à l’idéologie fasciste.

Wikipédia est « cassé, » Elon Musk, propriétaire de X et Tesla, a écrit mardi, commentant les accusations selon lesquelles l’encyclopédie en ligne autoriserait des articles qui qualifient essentiellement le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump de « fasciste. »

Le milliardaire, qui a récemment offert son plein soutien au précédent président américain avant les élections de novembre, a souligné un article intitulé « Les éditeurs de Wikipédia considèrent officiellement Trump comme un fasciste » de l’écrivain américain Ashley Rindsberg.

L’article publié sur Pirate Wires a attiré l’attention sur plusieurs entrées de Wikipédia, notamment « Trumpisme », « Opinions raciales de Donald Trump » et « Donald Trump et le fascisme », notant que cette dernière page est parue le même jour que The Guardian a publié un article de 4 000 articles sur Wikipédia. -essai de mots appelé « Donald Trump est-il un fasciste ? » faisant allusion à de nombreux points similaires.















La page « Donald Trump et le fascisme » contient également certaines des accusations les plus pointues contre le républicain, notamment des comparaisons entre l’attaque du 6 janvier perpétrée par les partisans du président de l’époque sur la colline du Capitole et le putsch de la brasserie, une tentative de coup d’État manquée du leader nazi Adolf Hitler. en 1923.

Rindsberg a noté que la page Wikipédia « Trumpisme » écrit que l’idéologie supposée « a des tendances autoritaires significatives » et est « national-populiste » et « néo-nationaliste » essentiellement en s’appuyant sur « une source qui affirme exactement le contraire. » Il a ajouté que certaines des citations clés de l’article sur le « Trumpisme » proviennent du regretté sociologue Richard Lachmann, décrit comme un « gauchiste engagé » et « un anti-impérialiste ».

Commentant l’article de Rindsberg, Musk a écrit sur X : « Wikipédia est en panne. » Il avait précédemment affirmé que le site Web « est contrôlé par des militants d’extrême gauche » et ça « Les gens devraient arrêter de leur faire des dons. »

Les critiques de Musk à l’égard de Wikipédia surviennent après qu’un rapport de juin du Manhattan Institute a révélé que certains articles en anglais avaient tendance à associer plus souvent les dirigeants de droite à des mots corrélés à des émotions négatives, comme « colère » et « dégoût. » Ce biais apparent, ont ajouté les chercheurs, influence également les réponses automatiques données par les grands modèles de langage de l’IA.