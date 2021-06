WikiLeaks suscite la colère des libéraux après avoir comparé Tucker Carlson à Assange alors que l’animateur de Fox accuse la NSA de l’espionner – RT USA News

WikiLeaks a été critiqué après avoir tweeté en solidarité avec Tucker Carlson de Fox, qui a récemment diffusé un segment affirmant que la NSA l’avait espionné illégalement, alors que ses partisans demandaient une enquête sur cette affirmation.

Le groupe anti-secret s’est rendu sur Twitter lundi pour partager une section de l’émission de Carlson plus tôt dans la soirée, ajoutant la légende : « Espionner et contraindre les journalistes n’est pas une nouveauté [phenomenon] #Assange #TuckerCarlson.

Dans le segment, le spécialiste de la Fox a allégué qu’un gouvernement « Lanceur d’alerte » avait contacté son équipe pour relayer un avertissement selon lequel la NSA « surveille nos communications électroniques et prévoit de les divulguer pour tenter de retirer cette émission des ondes. »

Carlson a déclaré que le lanceur d’alerte, dont le nom ou le poste n’ont pas été donnés, a également transmis des informations sur une histoire sur laquelle il travaille actuellement, qui, selon lui, ne pouvait provenir que de ses propres textes et courriels.

« La NSA a capturé ces informations à notre insu et l’a fait pour des raisons politiques. L’administration Biden nous espionne. Nous l’avons confirmé », Carlson a déclaré, ajoutant: « Espionner les journalistes de l’opposition est incompatible avec la démocratie.

La désignation par WikiLeaks de Carlson comme « journaliste, » cependant, n’a pas bien accepté ses critiques pour la plupart libéraux, qui ont rétorqué que l’hôte de Fox est plus un « artiste » qu’un journaliste factuel de nouvelles.

Les conservateurs se sont précipités pour défendre le talent de Fox, arguant que l’espionnage présumé de l’hôte populaire par la NSA prouve la bonne foi journalistique de Carlson.

« Ils s’en prennent à Tucker Carlson parce qu’il est l’une des dernières personnes à la télévision à exposer les puissants », le Columbia Bugle, un compte de commentaire conservateur anonyme, a tweeté.

La représentante républicaine Lauren Boebert (Colorado) a appelé le comité de surveillance et de réforme de la Chambre à « enquêter en profondeur et immédiatement » la demande.

« Si cela est effectivement vrai, des poursuites pénales devraient être engagées contre ceux qui ont violé les droits de ce citoyen privé », a-t-elle tweeté.

Un autre conservateur de premier plan et ancien commissaire de police de la ville de New York, Bernard Kerik, a appelé la direction du GOP à soulever la question au plus haut niveau.

Alors que Carlson a noté que Fox avait contacté la NSA et soumis une demande d’accès à l’information sur le prétendu espionnage « comme une formalité », il a dit qu’ils « ne vous attendez pas à entendre beaucoup de retour, » et que la véritable responsabilité ne peut être atteinte que par les législateurs.

Plus tôt lundi, le sénateur Ron Wyden (D-Oregon) a présenté une législation visant à protéger les journalistes de la surveillance du gouvernement, bien que sans lien avec la débâcle de Carlson. Il a cité des abus sous l’administration Donald Trump, dans lesquels le ministère de la Justice a ciblé des journalistes de CNN, du Washington Post et du New York Times avec des sondes tout en examinant les fuites officielles.





