Wikileaks pour les extraterrestres ? Le populaire supporteur de QAnon est maintenant en route pour lancer ‘AlienLeaks’

Tout était extraterrestre lorsque l’ancien administrateur de 8chan, Ron Watkins, a demandé aux gens de lui envoyer des documents concernant les extraterrestres. Il veut que les gens lui envoient ces documents afin qu’il puisse les partager avec le public via un prochain site Web appelé AlienLeaks. Ron est la même personne qui a facilité la montée de QAnon. Il est déjà une figure populaire dans les cercles du complot. Son étreinte des extraterrestres signale l’aube d’un changement plus large dans la culture du complot. Partageant son point de vue sur le projet sur sa nouvelle chaîne Telegram dédiée à AlienLeaks, il a écrit que le gouvernement se prépare actuellement à une sorte de divulgation extraterrestre douce. Il a ajouté que ce ne serait que la pointe de l’iceberg et qu’un scientifique, un chercheur ou un spécialiste courageux n’aurait qu’à faire un pas en avant pour divulguer des documents qui révéleraient l’iceberg complet.

Dans un récent épisode de la Podcast Agenda extraterrestre hébergé par Tony Teora, Ron a développé ses idées et a expliqué que le projet AlienLeaks va être une boîte de dépôt anonyme à laquelle tout le monde peut envoyer des documents. Le projet de roman s’inspire de WikiLeaks et du travail de Julian Assange sur la responsabilité du gouvernement. L’objectif principal d’AlienLeaks est de se concentrer sur la divulgation extraterrestre. Selon Ron, tout cela est assez intéressant et il est convaincu qu’il y a beaucoup de gens dans le monde qui attendent de partager des trésors d’informations.

Sur le podcast, Ron et l’animateur Tony ont discuté de certains des événements récents où le gouvernement et les médias grand public ont sérieusement signalé des ovnis. Bien que les deux aient révélé leur manque de confiance dans les médias grand public et admis qu’ils ne regardaient pas les informations. Les ovnis sont l’une des théories du complot les plus discutées et les gens sont toujours curieux d’en savoir plus à ce sujet.

