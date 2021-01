L’icône de Baywatch, Pamela Anderson, s’est jointe à WikiLeaks pour demander aux États-Unis d’abandonner les accusations contre Julian Assange avant la décision d’un juge sur son extradition du Royaume-Uni.

Le co-fondateur de WikiLeaks devrait comparaître lundi devant la Cour pénale centrale d’Angleterre, où la juge de district Vanessa Baraitser rendra son jugement sur la question de savoir s’il devrait être extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de violation de la loi sur l’espionnage de 1917.

S’il est reconnu coupable aux États-Unis, l’homme de 49 ans pourrait être condamné à une peine de 175 ans de prison en raison de la publication par WikiLeaks de centaines de milliers de fuites de documents relatifs aux guerres américaines au Moyen-Orient, ainsi que de câbles diplomatiques.

L’actrice de Bombshell Anderson est un fervent partisan d’Assange depuis plusieurs années et le joueur de 53 ans a lancé un appel passionné et ultime pour demander la grâce présidentielle à l’Australien.

Pamela Anderson fait un plaidoyer de grâce de 11 heures pour Julian Assange https://t.co/qrwvR7r4L9 – Pamela Anderson (@pamfoundation) 3 janvier 2021

«Julian est accusé de journalisme. Documents qui ont révélé des crimes de guerre et des violations des droits humains. Maintenant, les États-Unis veulent le punir pour avoir dénoncé des crimes », dit-elle au New York Post.

Si cette extradition aboutit, cela signifiera qu’aucun journaliste n’est à l’abri de poursuites.

«Cela créera un précédent où tout journaliste américain pourra être inculpé et envoyé dans n’importe quel pays qui demande son extradition … Et ne pensez pas que ‘cela ne m’arrivera pas’, car cela pourrait absolument, et les pays l’utiliseront pour faire taire tout ce dont ils n’aiment pas le son » elle a ajouté.

Les commentaires ont été repris par le rédacteur en chef de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, qui a déclaré «Le simple fait que cette affaire ait été portée devant les tribunaux et encore moins aussi longtemps est une attaque historique à grande échelle contre la liberté d’expression.»

Anderson a rencontré Assange à l’ambassade d’Équateur à Londres en 2014 après lui avoir été présenté par la créatrice de mode Vivienne Westwood.

Elle lui a rendu visite à plusieurs reprises au cours de son exil de sept ans à l’ambassade avant qu’il ne soit remis à la police britannique par les autorités équatoriennes. Elle aurait également été la première visiteuse d’Assange, en dehors de son équipe juridique, lorsqu’il a été transféré à la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres.

«C’est de la folie. Il est… entassé parmi les meurtriers dans une prison qui regorge de Covid, » elle a dit des conditions auxquelles Assange est confronté.

Julian Assange quittant Westminster Magistrates Court à Londres en janvier 2020.





«C’est le milieu de l’hiver et il fait froid là-dedans et ses vêtements d’hiver n’ont pas été livrés. Le tout est une folie médiévale.

Les partisans ont exhorté le président américain Donald Trump à pardonner à Assange avant la fin de sa présidence.

«Le gouvernement américain devrait écouter la vague de soutien venant des éditoriaux des grands médias, des ONG du monde entier comme Amnesty et Reporters sans frontières et les Nations Unies qui demandent tous que ces accusations soient abandonnées», Dit Hrafnsson.

«C’est un combat qui affecte le droit de chacun à savoir et qui est mené collectivement», il ajouta.

