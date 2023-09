Wijnaldum quitte le PSG pour rejoindre Gerrard et Henderson à El Ettifaq

Le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum a quitté le Paris Saint-Germain pour retrouver son ancien coéquipier de Liverpool Jordan Henderson au sein de l’équipe saoudienne de Pro League d’Al Ettifaq.

Aucun détail financier n’a été donné par le PSG, mais le montant de l’accord serait de 10 millions d’euros (10,8 millions de dollars).

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le club saoudien est dirigé par la légende de Liverpool Steven Gerrard. Henderson et Wijnaldum étaient collègues de milieu de terrain à Anfield entre 2016 et 2021, aidant Liverpool à remporter la Ligue des champions en 2018-19 et la Premier League anglaise la saison suivante.

Georginio Wijnaldum, qui a participé cet été à la finale de l’UEFA Nations League, a remporté 90 sélections avec les Pays-Bas. Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Wijnaldum, 32 ans, a rejoint le PSG en provenance de Liverpool il y a deux ans, mais a perdu la forme et a été prêté à la Roma en Serie A la saison dernière.

Il devient le dernier joueur à rejoindre l’exode européen vers la Saudi Pro League, riche en liquidités.

Le mois dernier, le PSG a transféré l’attaquant brésilien Neymar à Al Hilal. ESPN a rapporté vendredi que Liverpool avait refusé une offre de 150 millions de livres sterling (190 millions de dollars) d’Al Ittihad pour Mohamed Salah.

Al Ettifaq a battu Damac 3-1 à domicile samedi pour se hisser à la cinquième place du classement de la Saudi Pro League, avec 10 points en cinq matchs.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.