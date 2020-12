Georginio Wijnaldum a demandé plus de temps à Liverpool alors qu’il réfléchissait à leur dernière offre de contrat.

L’accord du Néerlandais à Anfield prend fin cet été et il pourrait chercher de nouveaux pâturages.

Jurgen Klopp tient à garder la main sur le joueur de 30 ans qu’il a signé de Newcastle en 2016.

La dernière offre de Liverpool a été déposée début décembre mais Wijnaldum veut un peu plus longtemps pour prendre une décision.

Il a promis au club qu’il les informerait de sa décision avant de commencer à parler à d’autres clubs, si telle est la conclusion à laquelle il en arrive.

Wijnaldum est l’un des nombreux milieux de terrain actuellement sur les livres à Anfield.

La signature de Thiago du Bayern Munich a ajouté plus de qualité à cette zone, mais aussi plus de concurrence, et a conduit à des spéculations sur la sortie du Néerlandais.

Il a été fortement lié à un déménagement à Barcelone, qui lui permettrait de réunir son ancien patron néerlandais Ronald Koeman, et il peut entamer des discussions avec eux à partir du 1er janvier.