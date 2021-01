Le milieu de terrain de Liverpool, Gini Wijnaldum, estime que les Reds ne sont pas assez « gourmands » pour marquer des buts pour le moment.

La récession alarmante des champions de Premier League a atteint un nouveau plus bas jeudi soir quand ils sont descendus 1-0 à domicile contre Burnley, perdant un match de Premier League à Anfield pour la première fois depuis avril 2017.

Wijnaldum était le capitaine de Liverpool pour la nuit, mais le Néerlandais a déploré les échecs en attaque qui ont vu les Reds ne pas marquer lors de leurs quatre derniers matches de Premier League.

« [Burnley was] une très difficile », a déclaré Wijnaldum à Sky Sports.

«Avant le match, nous avions de bonnes intentions de jouer contre Burnley. Nous voulions jouer un bon jeu de possession.

« Nous avons créé assez pour marquer un but, mais malheureusement nous n’avons pas pu. Nous n’avons pas été assez pointus et ils ont obtenu le penalty. »

Ashley Barnes a marqué sur place après le trébuchement de l’attaquant par le gardien Alisson, les Reds étant désormais sans victoire en cinq matches de championnat depuis qu’ils ont battu Crystal Palace 7-0 à Selhurst Park avant Noël.

Liverpool n’a marqué qu’un seul but lors de ces cinq matchs, et Wijnaldum dit qu’ils ont de vrais problèmes devant le but.