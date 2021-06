Wijnaldum des Pays-Bas pourrait quitter le terrain s’il est victime d’abus racistes à Budapest

Le capitaine néerlandais Georginio Wijnaldum a déclaré qu’il porterait un brassard de capitaine arc-en-ciel et qu’il pourrait quitter le terrain s’il était victime d’abus racistes lors de l’affrontement des huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec la République tchèque à Budapest dimanche.

La Hongrie fait l’objet d’une enquête de l’UEFA pour « d’éventuels incidents discriminatoires » lors de leurs matchs contre la France et le Portugal à Budapest.

Avant le match contre la France, les supporters hongrois ont défilé jusqu’à la Puskas Arena en arborant une banderole appelant les joueurs à cesser de s’agenouiller pour protester contre le racisme, tandis que des images sur les réseaux sociaux lors de leur affrontement avec le Portugal montraient des banderoles avec « Anti-LMBTQ » – l’abréviation hongroise pour lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et queer.

« Ce n’est pas seulement contre la Hongrie », a déclaré Wijnaldum. « Le brassard signifie beaucoup parce que nous défendons la diversité – un amour signifie que tout le monde en fait partie et que tout le monde devrait être libre d’être qui il est.

« Selon nous [the right to be yourself] a été empiété. En tant que joueurs, nous avons un podium pour faire tout ce que nous pouvons pour aider. »

Le capitaine allemand Manuel Neuer a fait l’objet d’une enquête de l’UEFA pour avoir porté un brassard arc-en-ciel à l’appui du mois de la Gay Pride, mais n’a fait l’objet d’aucune action car il était considéré comme ayant « favorisé une bonne cause ».

La discussion autour de la célébration de la Gay Pride au Championnat d’Europe s’est intensifiée ces derniers jours après que l’UEFA a rejeté la demande de la ville de Munich d’éclairer le stade Allianz aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la visite de la Hongrie mercredi.

L’UEFA a déclaré que la demande avait été rejetée car elle était « politique », après qu’une loi a récemment été adoptée en Hongrie qui interdit aux homosexuels de figurer dans le matériel éducatif dans les écoles ou les émissions de télévision pour les moins de 18 ans.

« L’UEFA devrait être là pour protéger les joueurs et prendre la décision », a déclaré Wijnaldum. « Cela ne devrait pas être laissé aux joueurs.

« Les joueurs sont souvent punis pour s’être protégés, donc l’UEFA doit jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. J’ai dit que je ne sais pas vraiment comment je réagirai dans une telle situation.

« Je pensais d’abord que je quitterais le terrain mais peut-être pas maintenant parce que peut-être l’adversaire pensera : ‘Laissez-les [in the crowd] lancer des insultes racistes et ils quitteront le terrain. Il se peut que je quitte le terrain, mais j’en parlerai d’abord aux joueurs. »