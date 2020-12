Georginio Wijnaludm admet qu’il ne savait pas comment aborder Virgil van Dijk au lendemain de la blessure du défenseur de Liverpool.

Van Dijk a subi une déchirure de son ligament croisé antérieur lors du match nul 2-2 à Everton à la mi-octobre et pourrait ne plus figurer cette saison.

Le défenseur néerlandais a subi une opération chirurgicale réussie il y a cinq semaines et a commencé sa rééducation à la base de Kirkby de Liverpool alors qu’il se bat pour retrouver sa forme physique.

Van Dijk est l’un des principaux dirigeants du vestiaire de Liverpool et a été élu troisième capitaine du club il y a deux ans.

Avant sa blessure, il avait rarement manqué un match depuis son déménagement à Anfield en janvier 2018, faisant 130 apparitions pour le club.

Et Wijnaldum admet qu’il n’était pas sûr de contacter son coéquipier de Liverpool et des Pays-Bas après avoir appris l’ampleur de la blessure.

« Au début, c’était assez difficile parce que vous ne savez pas si vous pouvez appeler ou il vaut mieux le laisser tranquille », a déclaré Wijnaldum au site officiel de Liverpool.

«Je dois dire qu’il me permet de l’appeler plus facilement car il m’appelait la plupart du temps et il m’envoyait des textos la plupart du temps.