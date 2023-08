WiiM Pro Plus prend le port Sonos à moitié prix

Le Audio Chromecast était l’un des gadgets les plus utiles de son époque – un streamer de musique dédié pour moins de 50 $ qui pouvait également être contrôlé avec votre voix. Bien que vous puissiez toujours acheter le Chromecast Audio, il a été interrompu si longtemps qu’il y a maintenant des enfants d’âge préscolaire qui ne l’ont jamais vu en production. J’ai passé toutes ces années à essayer de trouver un remplaçant convenable, y compris certains hacks maladroits à la Xiaomi Mi Box S, mais dans la WiiM Pro, j’ai finalement trouvé ce que je voulais. Alors que le Pro coûte plus cher à 149 $ que le Chromecast, le WiiM Pro peut également faire plus – beaucoup plus. Il s’agit essentiellement d’un port Sonos – un diffuseur de musique qui peut également distribuer une source analogique – mais avec une prise en charge complète de la haute résolution et à un tiers du prix.

Bien qu’il ne remplace pas réellement le Pro, le tout nouveau WiiM Pro Plus reprend là où le Pro s’arrête, principalement en améliorant les parties « simplement OK ». Le WiiM Pro a fait beaucoup de choses correctement, mais un point faible était son entrée analogique, qui avait une réponse en fréquence radio AM. Le Plus résout potentiellement ce problème en ajoutant un ADC TI Burr-Brown Audio PCM1861 pour convertir un signal analogique et le diffuser vers d’autres appareils WiiM (mais pas ceux d’Airplay, malheureusement). Alors que je n’avais pas de problème avec le son de l’analogique sortir de la WiiM, le Plus ajoute un DAC encore meilleur (AKM 4493SEQ) et un ampli opérationnel amélioré. Il fait également du DSD, ce qui devrait plaire à certains audiophiles.

Le diffuseur multimédia WiiM et sa télécommande vocale Lien de lecture

Sinon, le Plus offre tout ce que le Pro a fait, y compris le Wi-Fi, l’Ethernet, l’optique numérique et le coaxial numérique. Le streamer propose également un nombre absolument complet de normes de streaming. y compris AirPlay 2, Alexa Casting, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz, Deezer, TuneIn, iHeartRadio et Chromecast intégré. Alors que le Pro est Roon prêtla société indique que la certification arrive bientôt pour la version mise à jour.

Le WiiM Pro Plus dispose d’une application de contrôle complète pour iOS et Android, mais il est également livré avec une télécommande à commande vocale.

Bien que la plupart des gens soient très satisfaits des performances de la WiiM Pro, la nouvelle unité vaut la peine d’être mise à niveau pour d’autres. Plus précisément, si vous cherchez à diffuser une platine dans d’autres pièces, le WiiM Pro Plus semble être votre meilleure option – et c’est toujours la moitié du prix du port.

Le WiiM Pro plus est disponible à partir d’aujourd’hui pour 219 $.