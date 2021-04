Wigan a annoncé un partenariat avec War Paint For Men

À première vue, il peut sembler peu de lien entre une entreprise de maquillage pour hommes et l’une des équipes les plus renommées du monde macho de la ligue de rugby.

Mais lorsque vous creusez un peu plus loin, la raison pour laquelle Wigan Warriors s’est associé à War Paint For Men en tant que nouveau partenaire de kit d’entraînement devient beaucoup plus évidente.

Loin d’être un simple accord de parrainage, le partenariat avec les cinq fois champions de la Super League verra les deux parties promouvoir la santé mentale et le bien-être des hommes, travailler sur une variété de projets avec les joueurs du club et s’appuyer sur le travail plus large effectué dans le le sport dans son ensemble.

Pour le fondateur de War Paint For Men, Danny Gray, qui souffre de dysmorphie corporelle et qui a été inspiré pour créer l’entreprise après avoir porté du maquillage depuis son adolescence pour aider à lutter contre cela, ce lien avec les Warriors est idéal.

« C’est la raison pour laquelle je voulais faire un partenariat comme celui-ci, parce que c’est probablement ce à quoi les gens ne s’attendraient pas », a déclaré Gray, qui s’est précédemment associé au Norwich City Football Club dans le cadre d’un programme similaire. Sky Sports.

« Je veux briser ce stéréotype selon lequel les hommes font tout ce dont ils ont besoin pour se sentir à l’aise. Il ne s’agit pas nécessairement de se maquiller, ça peut être tout ce dont tu as besoin si tu veux être le vrai toi.

« [Rugby league is] considéré comme un sport très viril et macho où les hommes courent à travers les murs de briques et tout ce que j’essaie de montrer, c’est que peu importe l’extérieur, tout le monde a des insécurités ou une santé mentale dans une certaine mesure.

Il ne s’agit pas de maquiller les joueurs de rugby, c’est de la santé mentale et de briser les stéréotypes pour que les gars fassent ce qu’ils veulent faire, et je suis vraiment content de ce partenariat. Le fondateur de War Paint For Men, Danny Gray

Le directeur général de Wigan, Kris Radlinski, a une expérience personnelle de la façon dont les problèmes de santé mentale peuvent affecter les gens, ayant perdu son ancien coéquipier Terry Newton il y a 11 ans lorsque le joueur de 31 ans s’est suicidé.

La mort de Newton a été une secousse pour beaucoup dans tout le sport et la ligue de rugby a pris des mesures telles que le lancement du programme State of Mind en 2011 pour y remédier. Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby de cette année feront également la promotion de programmes de sensibilisation et d’éducation à la santé mentale.

Radlinski souhaite que l’approche des Warriors en matière de santé mentale et de bien-être se concentre également sur tous ceux qui travaillent au DW Stadium, pas seulement sur ceux qui jouent.

Danny Gray s’entretient avec le capitaine de Wigan, Tommy Leuluai (Crédit: Bernard Platt)

« Au cours de la dernière décennie, c’est devenu un point très répandu et qui nous préoccupe beaucoup », a déclaré Radlinski. «J’ai perdu l’un de mes coéquipiers à Terry Newton et je pense que cela a peut-être mis sur le radar des gens l’importance de donner plus de temps à la santé mentale.

«Le milieu de travail moderne est en train de changer et le sport professionnel, et certainement la ligue de rugby, a été presque assez militaire dans son approche et nous devons aussi changer et nous adapter aux choses.

«Le bien-être et le bien-être de notre personnel – pas seulement les joueurs, mais les entraîneurs et le personnel administratif – c’est peut-être un environnement de travail beaucoup plus holistique qu’il ne l’a jamais été.

« Certes, la santé mentale dans le sport est au cœur des sujets les plus brûlants et nous aimerions être là-haut en tête avec cela. »

Soutenir des initiatives comme celle-ci n’est pas une décision, c’est presque une responsabilité que nous devons assumer en tant que clubs sportifs de premier plan – certainement à Wigan, en tout cas. Kris Radlinski, directeur général de Wigan Warriors

Une partie du travail que Wigan et War Paint For Men feront sera centrée sur l’élimination des stéréotypes sur les athlètes professionnels et sur la façon dont ils sont tout aussi sujets aux problèmes de santé mentale que tout le monde.

Gray ne tarde pas à souligner comment ces problèmes peuvent se manifester chez n’importe qui, quel que soit son milieu de vie et quel que soit son aspect, ils vivent le rêve.

«C’est le problème de la santé mentale, il n’y a pas d’image, il n’y a pas de démographie, il n’a pas d’âge ou quoi que ce soit et c’est la même chose avec les athlètes professionnels», a déclaré Gray.

« Du monde extérieur, ils peuvent sembler avoir cette vie idyllique, mais nous avons tous une santé mentale dans une certaine mesure. Il s’agit de la façon dont vous la gérez et cela affecte certaines personnes plus que d’autres.

Le kit d’entraînement de Wigan présentera la marque War Paint For Men

«Nous faisons quelque chose cette année qui va mettre en évidence cela et changer beaucoup de choses. Wigan est tellement proactif sur le côté de la santé mentale et je suis fier de m’associer avec eux à cause de cela.

Radlinski reconnaît l’importance pour les Warriors de prendre les devants en matière de santé mentale par le biais de leur travail communautaire, que ce soit dans les écoles ou les équipes communautaires de la ville et des environs.

En effet, l’ancien arrière latéral international de Grande-Bretagne est sans aucun doute redevable à des institutions sportives renommées telles que le club de rugby à XV de Wigan.

«Nous sommes très chanceux d’être proches de nos communautés et nous comprenons le rôle que nous, peut-être l’entreprise phare de la ville, devons jouer pour soutenir nos communautés», a déclaré Radlinski.

« Soutenir des initiatives comme celle-ci n’est pas une décision, c’est presque une responsabilité que nous devons assumer en tant que clubs sportifs de premier plan – certainement à Wigan, en tout cas. »