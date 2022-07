Wigan 60 – 0 Coque

Bevan French des Wigan Warriors a battu le record de la Super League pour le plus d’essais dans un match

Ce fut une soirée record pour Bevan French puisqu’il a battu le record de la Super League pour le plus d’essais dans un match par un joueur avec sept pour Wigan contre Hull FC.

Le français a battu un record de 17 ans pour le plus grand nombre d’essais dans un match de Super League alors que Wigan a battu le Hull FC 60-0 vendredi.

L’ailier de Bradford Lesley Vainikolo a marqué six essais lors de la victoire 49-6 des Bulls contre Hull en septembre 2005.

Le français (à gauche) a battu le record de longue date de Lesley Vainikolo

Plus à venir…

