Wigan 25 – 12 Wakefield

Faits saillants alors que la masterclass de Jackson Hastings assure la troisième victoire consécutive des Wigan Warriors contre Wakefield Trinity

Jackson Hastings était la star des Wigan Warriors alors qu’ils remportaient trois victoires consécutives en Super League avec une performance dominante lors d’une victoire de 25-12 sur Wakefield Trinity.

Les Warriors étaient la meilleure équipe au cours des 40 premières minutes, mais n’ont pas pu faire en sorte que cette domination compte en termes de points car ils ne menaient que 9-0 à la pause.

Le premier essai a eu lieu à la 13e minute lorsque Hastings a repéré Innes Senior hors de position et a envoyé un joli coup de pied derrière lui et Jake Bibby était sur place pour atterrir dans le coin. Bibby a ensuite saisi son deuxième essai juste avant la pause et Hastings a inscrit un pointeur.

Wakefield a eu des chances de se marquer, alors que Senior, David Fifita et James Batchelor se sont rapprochés, mais la défense de Wigan a tenu bon.

Deux essais en l’espace de trois minutes en seconde demie de Bibby – son tour du chapeau – et Joe Shorrocks ont mis les Warriors hors de vue à 21-0 et il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière pour la tenue du Yorkshire.

Liam Marshall a saisi le cinquième essai de Wigan et ils étaient à 25-0, mais Wakefield a refusé de se coucher et ils ont inscrit deux essais dans les 10 dernières minutes grâce à Batchelor et Jay Pitts.

Jake Bibby a mené le score d’essai pour Wigan avec un triplé

La première tentative de Wakefield dans la moitié de terrain de Wigan les a récompensés par un abandon alors qu’ils assiégeaient la ligne des Warriors, Fifita se rapprochant deux fois.

Ils pensaient alors avoir marqué les premiers points de la nuit alors que Senior passait dans le coin, mais il a été jugé qu’il était entré en contact en premier. Wigan les a ensuite fait payer, Hastings étant fortement impliqué dans l’essai d’ouverture.

Tony Clubb a été retenu à quelques centimètres de la ligne, le ballon est allé vers la droite, Hastings a choisi d’envoyer un coup de pied délicat derrière la ligne défensive et Bibby était sur place pour toucher le sol. Harry Smith a raté la tentative de conversion alors que l’équipe locale menait 4-0.

Reece Lyne de Wakefield tente de se frayer un chemin à travers la défense de Wigan

Trinity grandissait dans le jeu avec Batchelor, Lee Kershaw, Fifita et Senior se rapprochant, mais ce sont les Warriors qui sont entrés à la pause en tête après un deuxième essai juste avant la mi-temps alors que Hastings envoyait un ballon pour Bibby pour finir à nouveau.

Hastings a ensuite couronné de superbes 40 premières minutes en abandonnant un but des 35 mètres pour mettre les Warriors 9-0 devant.

Hastings était également intouchable en seconde période. Tout d’abord, il a fait une pause pour mettre Wigan sur le pied avant, puis a envoyé un autre ballon plat pour que Bibby passe son tour du chapeau.

Joe Shorrocks célèbre son essai pour Wigan

Wigan avait maintenant le contrôle total et ils ont réussi leur quatrième essai du match à la 49e minute alors que Shorrocks a réagi le plus rapidement à un coup de pied intérieur de Liam Farrell. Smith s’est converti et les Warriors étaient hors de vue à 21-0.

Wakefield n’a pas pu mettre le doigt sur Hastings, qui était partout pour les Warriors et, sans surprise, a joué un rôle clé lors de leur cinquième essai de la soirée. Son évanouissement à gauche a permis à Marshall de participer à ce deuxième essai de la saison.

Bien qu’il ait été dominé, Wakefield a refusé de s’allonger et leur désir a été récompensé par deux essais alors que Wigan semblait s’éteindre.

Batchelor s’est frayé un chemin à bout portant avant que Pitts ne croise pour rendre le score un peu plus respectable.