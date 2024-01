WiFi 7 – Quelles améliorations les consommateurs vont-ils remarquer ?

Le réseau WiFi revêt une importance toute particulière de nos jours, dans un monde de plus en plus connecté. Alors, que la norme WiFi 6 se démocratise, nous entendons déjà parler d’une nouvelle norme : le WiFi 7.

Quelle est la différence avec le WiFi 6 ? Allons-nous véritablement sentir une différence et quand cette nouvelle norme arrivera-t-elle ? Aujourd’hui, nous vous proposons de répondre à toutes ces questions et de comprendre ce qu’est le WiFi 7.

Comprendre ce qu’est le WiFi 7

Le WiFi 7, de son nom technique 802.11be, est une norme réseau sans fil. Ce nouveau protocole réseau promet une connexion plus rapide et encore moins de latence que les générations précédentes.

Pour vous donner un aperçu, voici les principales caractéristiques du WiFi 7 :

Débit de données maximum : 46 Gb/s

46 Gb/s Bandes : 2,4 GHz, 5 GHz; 6 GHz

2,4 GHz, 5 GHz; 6 GHz Taille du canal : Jusqu’à 320 MHz

Un débit internet sans précédent

Grâce au WiFi 7, les utilisateurs auront enfin le droit à un réseau sans fil qui égale les connexions filaires. En effet, les réseaux de la norme 802.11be pourront atteindre une vitesse de débit allant jusqu’à 46 Gb/s. Il s’agit d’une évolution sans précédent dans le monde de la connectivité sans fil, car les meilleurs réseaux WiFi 6 arrivent à peine à un débit maximum de 9,6 Gb/s.

De plus, les connexions filaires actuelles sont de l’ordre de 1 Gb/s en Ethernet et de 8Gb/s avec une connexion en fibre optique. Ce nouveau réseau propose donc de faire mieux que la connexion filaire, une première pour un réseau sans fil.

Comparaison des débits des différentes générations WiFi

Le débit des différents réseaux WiFi a grandement évolué, mais pour bien se rendre compte du bond en avant, voici un comparatif des débits proposés par les différentes générations de réseaux sans fils :

WiFi 5 : 3,5 Gb/s

3,5 Gb/s WiFi 6 : 9,6 Gb/s

9,6 Gb/s WiFi 6E : 9,6 Gb/s

9,6 Gb/s WiFi 7 : 46 Gb/s

Les données présentées ici représentent le débit de données maximum que peut délivrer chacun de ses types de réseaux sans fils. Comme vous pouvez le constater, la bande passante du réseau WiFi 7 est largement supérieure aux normes précédentes. L’écart entre le WiFi 7 et le WiFi 6 et 6E est écrasant et nous sommes sur une avancée technologique encore plus importante que pour le passage du WiFI 5 au WiFi 6. Cependant, le débit, seul, ne suffit pas à évaluer la qualité d’un réseau, encore faut-il que celui-ci soit stable.

Moins de congestion sur le réseau

L’autre évolution majeure que va proposer le WiFi 7 est une meilleure stabilité réseau. Ce nouveau protocole sera capable de gérer plus de connexion en même temps et c’est là que tout se joue. En effet, de nos jours, deux tiers des ménages ont internet à la maison, ce qui représente une explosion du nombre de forfaits internet à domicile depuis 2000 (64 % contre 12 % à l’époque).

Ainsi, le WiFi 7 pourra aider à une meilleure répartition du réseau entre tous avec un canal réseau pouvant désormais aller jusqu’à 320 MHz, alors que le WiFi 6 ne couvrait les fréquences que jusqu’à 160 MHz. Le WiFi 7 pourra également opérer sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. À ce niveau, le réseau couvrira donc autant de bandes que le réseau WiFi 6E, qui lui-même est une amélioration du WiFi 6 ajoutant la bande de 6 GHz.

Une stabilité améliorée avec le WiFi 7

Dans la même logique que pour les congestions réseau évoquées précédemment, la plus grande capacité de couverture du WiFi 7 va garantir une meilleure stabilité aux utilisateurs. Moins de pertes de données et un taux de transferts plus élevés vont non seulement rendre la navigation plus rapide, mais également limiter les erreurs réseaux. Ainsi, vous serez moins susceptible de voir une page internet qui ne se charge pas, un téléchargement qui crashe ou bien une déconnexion du serveur lorsque vous jouez à un jeu vidéo.

Pour les fanas d’informatique, cela signifie, que vous n’aurez plus besoin d’attendre que le réseau se libère pour profiter d’un réseau de qualité. Pour les gens qui s’y connaissent moins, votre télévision, ou votre Netflix auront moins tendance à charger pendant plusieurs minutes, même aux heures auxquelles le plus de gens se connectent.

Le WiFi 7, c’est pour quand ?

Si il n’y a pour le moment aucune date officielle, selon Intel, le célèbre géant de la tech, le WiFi 7 devrait arriver en 2024. Si cela se révèle vrai et qu’il n’y a pas de contre-temps, le déploiement réseau en France pourrait se faire dès 2025 en France. Tout dépendra de la législation et du bon vouloir des opérateurs de télécom.

En attendant, il est déjà possible de s’équiper de routeurs et autres accessoires qui sont déjà prévus pour supporter le WiFi 7. Cela signifie que la technologie est déjà prête et qu’il est grand temps de s’équiper. Surtout que les appareils WiFi 7 sont rétrocompatibles avec des connexions WiFi 6E, vu que les protocoles sont très proches.

Unsplash

Allez-vous remarquer le passage au WiFi 7 ?

Le seul moyen de ne pas ressentir l’avancée technologique du WiFi 7 serait qu’il s’agisse de votre premier raccord à internet. En effet, les différences avec les précédentes générations sont énormes. Le débit de la bande passante est d’une supériorité incomparable, tenant même la dragée haute aux connexions filaires. Le réseau WiFi 7 aura une stabilité et une capacité de gestion des connexions multiples supérieurs, ce qui vous assurera de toujours bénéficier d’un réseau performant (sauf en cas de panne généralisée sur un secteur bien entendu).

Cette technologie nous est promise pour cette année aux États-Unis. Il est donc probable que tous puissent y avoir accès d’ici à 2025 pour les plus mordus de technologie et que la plupart des foyers puissent s’équiper à des prix abordables d’ici à 2027.