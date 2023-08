Wiegman sur les liens USWNT: « Je n’ai pas l’intention de quitter l’Angleterre »

SYDNEY – Sarina Wiegman a déclaré qu’elle s’engage à respecter son contrat avec l’Angleterre, qui expire en 2025.

Wiegman a guidé l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde, où elle affrontera l’Espagne dimanche, et cela couronne un record remarquable d’avoir dirigé une équipe lors des quatre dernières finales de tournois majeurs.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Murray : Changements USWNT qui doivent se produire pour Paris 2024

En 2017, elle a remporté l’Euro avec les Pays-Bas, puis elle les a emmenés en finale de Coupe du monde en 2019, où ils ont perdu contre les États-Unis. Elle a pris en charge l’Angleterre en septembre 2021 et a remporté le championnat d’Europe avec eux en juillet 2022.

L’USWNT recherchant un nouveau manager, il a été rapporté que US Soccer aimerait parler à Wiegman du poste vacant, mais elle a réitéré son engagement envers le travail en Angleterre.

« J’ai un contrat jusqu’en 2025 », a déclaré Wiegman aux journalistes. « J’apprécie vraiment mon travail et j’ai l’impression que les gens aiment toujours que je fasse ce travail. Je n’ai pas l’intention de partir. »

Interrogé sur les informations selon lesquelles l’USWNT tient à elle, Wiegman a répondu: « Je reste en dehors de cela. Je l’ai entendu. Je suis avec l’Angleterre, je suis vraiment content de l’Angleterre et j’ai un contrat jusqu’en 2025. »

Sarina Wiegman cherche à guider l’Angleterre vers son premier titre en Coupe du monde dimanche. Catherine Ivill/Getty Images

Cela fait écho au point de vue de la FA anglaise, qui a déclaré qu’elle rejetterait toute approche pour son manager.

« Nous avons vu beaucoup de rumeurs, et regardez, elle a un talent spécial », a déclaré le PDG Mark Bullingham. « Nous le savons. De notre côté, elle est évidemment sous contrat jusqu’en 2025. Nous pensons qu’elle fait un excellent travail.

« Nous sommes évidemment de grands partisans d’elle, et j’espère qu’elle ressent la même chose. Donc, de notre côté, c’est quelqu’un que nous aimerions avoir avec nous pendant très longtemps. »

Lorsqu’on leur a demandé s’ils rejetteraient toute approche pour Wiegman, Bullingham a répondu: « Oui, à 100%. »

Il a ajouté: « Ce n’est pas une question d’argent. Nous sommes très, très heureux avec elle et nous pensons qu’elle est heureuse. »

Wiegman a déclaré que ce point de vue ne changerait pas même si l’Angleterre gagnait dimanche, complétant un doublé remarquable avec les Lionnes.

« Ce que j’aime vraiment, c’est travailler avec des gens et travailler avec des gens très ambitieux et talentueux », a-t-elle déclaré. « Cela me donne de l’énergie. Quand je vois maintenant, ce qui est vraiment sympa, par exemple, c’est Katie Zelem.

« En avril, j’ai voulu essayer d’autres choses, et j’avais vu ça, et puis elle est revenue dans l’équipe, elle fait partie de l’équipe de la Coupe du monde. Elle joue un très bon match contre la Chine. Cela me donne de l’énergie quand je pense ‘elle a vraiment continué.’ Elle a très bien joué et elle est si bonne dans l’équipe, de temps en temps [the] pas. Je pourrais donner beaucoup d’exemples pour cela. C’est ce que j’apprécie tant.

« Bien sûr, parfois vous avez [to give] des messages très décevants aussi, qui demandent beaucoup d’énergie, mais ça fait aussi partie du boulot. Mais connecter les gens, essayer d’aider les joueurs, soutenir les joueurs et les aider un peu dans leur développement, ce qui les aide aussi dans la vie. C’est ce que j’aime dans le travail avec les gens. Et oui, je veux gagner et je veux être le meilleur aussi, mais cela me donne de l’énergie. »

Alessia Russo, qui a marqué lors des victoires en quart de finale et en demi-finale, a également salué le travail accompli par Wiegman avec l’Angleterre.

« La première chose qui me vient à l’esprit, c’est qu’elle est une gagnante », a déclaré Russo. « Elle établit des normes si élevées en matière d’entraînement et elle dirige avec une vraie classe.

« C’est génial pour nous parce que c’est tellement compétitif et que tout le monde est tellement concentré sur un seul objectif, mais loin du terrain, elle nous permet de nous détendre, ce qui est si important. Elle est honnête et franche, et en tant que joueuse, je respecte cela. C’est agréable de avoir des conversations honnêtes. Elle fait du camp un endroit vraiment amusant. »

Russo a également salué le retour de Lauren James, qui est de retour dans le giron après avoir purgé une suspension de deux matches pour le carton rouge qu’elle a reçu contre le Nigeria.

« Oui, je pense que tout le monde dans cette salle sait à quel point elle a été impressionnante dans ce tournoi », a déclaré Russo.

« Je la connais depuis que j’ai 12 ans à Chelsea. C’est une joueuse spéciale et talentueuse. Tooney [Ella Toone] s’est également intensifié, donc nous avons tellement de joueurs qui peuvent venir et faire un travail, mais avoir un joueur aussi spécial que LJ de retour dans l’équipe pour la finale, c’est génial. »