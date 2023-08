Wiegman salue James «spécial» pour la course de buts de la Coupe du monde

ADELAIDE, Australie – Sarina Wiegman a félicité Lauren James pour sa performance « spéciale » contre la Chine alors que la star anglaise a marqué deux buts et fourni trois passes décisives lors de la victoire 6-1 des Lionnes mardi.

La victoire décisive a réservé la place de l’Angleterre en huitièmes de finale contre le Nigeria le 7 août alors que les Lionnes progressent en tant que vainqueurs de groupe avec un record parfait de trois sur trois.

– Calendrier de la Coupe du monde féminine et des rencontres

– Comment les équipes peuvent se qualifier dans chaque groupe de la Coupe du monde

Wiegman a effectué trois changements par rapport à l’équipe qui a battu le Danemark 1-0 et a déplacé James dans un rôle de n ° 10.

La star de Chelsea s’est épanouie au milieu du terrain et a marqué des buts remarquables dans les deux mi-temps. Le premier était un premier effort merveilleusement jugé depuis le bord de la surface, alors qu’elle a ensuite volé en une seconde après la pause.

Groupe D généraliste O D L GD STP 1 – Angleterre 3 3 0 0 +7 9 2 – Danemark 3 2 0 1 +2 6 3 – Chine 3 1 0 2 -5 3 4 – Haïti 3 0 0 3 -4 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Et James aurait pu faire un tour du chapeau mais elle a eu un but refusé via VAR en première mi-temps avec Lucy Bronze jugée hors-jeu.

« [James] se sent bien, vous pouvez le dire « , a déclaré Wiegman à ITV après le match. » Elle a fait des choses spéciales aujourd’hui. Malheureusement, ce but a été annulé. Elle coule sur le terrain.

« Nous nous attendions à ce que la Chine presse haut parce qu’elle devait gagner pour se qualifier. Mais elle est juste restée en forme. Elle ne s’attendait pas à ce que nous jouions de cette façon et elle n’a pas trouvé de solution. »

S’adressant à ITV, James a déclaré qu’elle appréciait la liberté du rôle de n ° 10: « C’est ce dont sont faits les rêves. Heureux pour l’équipe, tout le monde bourdonne. Nous attendons avec impatience le prochain tour.

« Je me sentais libre. Que je sois sur l’aile ou au centre, je suis heureux de jouer et de contribuer aux buts. »

– Quotidien de la Coupe du monde : les États-Unis avancent par la largeur d’un poteau

– James est une star de la WWC alors que l’Angleterre entre en phase à élimination directe

L’Angleterre est entrée dans la pause trois buts au bon grâce aux frappes d’Alessia Russo, Lauren Hemp et James. Mais c’est la Chine qui a ouvert le score en seconde période grâce à un penalty accordé contre Bronze pour un handball.

L’appel a de nouveau nécessité le VAR et a montré que le ballon était en contact avec la main de Bronze après avoir été touché à bout portant contre le défenseur anglais.

« Je savais que ça m’avait touché la main, mais ce n’était pas délibéré, à moins que je ne me coupe le bras, je ne sais pas comment je dégage mon bras », a déclaré Bronze. « J’ai dit aux filles qu’elle allait donner le penalty parce que ça me touchait la main mais Mary était derrière moi, si j’essayais de frapper le ballon, j’aurais frappé ma main en l’air. Je savais que ce n’était pas délibéré mais Je suppose qu’elle voulait juste me donner un carton jaune pour le plaisir. »

Et Bronze a également été déçu par l’appel pour annuler l’autre frappe de James en première mi-temps après qu’elle ait été jugée hors-jeu.

« En jouant pour l’Angleterre, vous avez tendance à savoir que parfois les décisions ne vont pas dans votre sens et, heureusement pour nous, nous avons terminé le match nous-mêmes », a-t-elle déclaré.

« Je pense que LJ [Lauren James’] aurait dû tenir, elle aurait dû faire un tour du chapeau, cela aurait été un moment énorme pour elle, lors de sa première Coupe du monde pour marquer un tour du chapeau pour l’Angleterre. »