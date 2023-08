Wiegman fier de son parcours en Angleterre après la défaite en finale de la Coupe du monde

SYDNEY, Australie – La capitaine anglaise Millie Bright a déclaré qu’elle était « absolument navrée » après avoir subi une défaite 1-0 contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, mais la manager Sarina Wiegman a insisté sur le fait qu’elle pouvait être fière de sa campagne.

Wiegman a déclaré que l’équipe était dévastée mais devrait être fière de la façon dont elle s’est battue tout au long du tournoi, surmontant l’adversité dans le processus pour échouer juste au dernier obstacle.

L’Angleterre est tombée sur un but d’Olga Carmona en première mi-temps et malgré deux changements à la mi-temps et Mary Earps sauvant un penalty en seconde période de Jennifer Hermoso, l’Angleterre n’a pas pu retrouver le chemin du match.

« Tout le monde était très déçu que nous n’ayons pas gagné le match », a déclaré Wiegman. « Nous pouvons être très fiers de nous même si ce n’est pas le cas en ce moment, cela prend un peu de temps.

« La déception est la façon dont vous vous sentez. Mais tout ce que nous avons fait, comment nous avons grandi dans le tournoi, les défis que nous avons eu avant le tournoi, pendant le tournoi et comment nous nous sommes adaptés aux situations. Nous avons donné tout ce que nous pouvions en ce tournoi et aussi dans ce jeu. Nous pouvons encore être fiers. »

Wiegman a estimé que la décision de donner le penalty était « beaucoup trop légère », mais elle était ravie de l’arrêt d’Earps. Malgré l’arrivée de Lauren James et Chloe Kelly à la mi-temps, l’Angleterre n’a pas pu se tailler les occasions nettes nécessaires pour se venger.

« L’Espagne est si bonne avec la possession, elle joue derrière le ballon, très serrée, très technique », a déclaré Wiegman. « C’est l’équipe avec le meilleur jeu de possession [in the tournament], on le savait avant le tournoi, mais ils étaient encore meilleurs. Ils ont fait un bon tournoi et pour être honnête, ils le méritent. Eh bien, si nous pouvions avoir le but, ça aurait été différent. Nous étions très proches. »

S’adressant à la BBC après la finale, Bright a déclaré: « C’est vraiment difficile à encaisser. Nous avons tout donné. Nous avons eu des occasions, nous avons frappé la barre, mais nous n’avions tout simplement pas l’avantage final et ils ont eu le leur derrière. le net.

« Nous avons le cœur brisé. Nous avons tout donné. Malheureusement, nous n’étions tout simplement pas là. »

La milieu de terrain anglaise Georgia Stanway a également exprimé sa déception d’avoir perdu la finale, mais a déclaré que l’équipe devrait être fière de sa médaille d’argent.

« C’est dégueulasse, c’est dévastateur, mais c’est le football », a déclaré Stanway. « Il est difficile de regarder une autre équipe célébrer quand c’est votre objectif et votre rêve. Lorsque la poussière sera retombée, nous en serons vraiment fiers.

« Nous avons affronté beaucoup de choses dans ce tournoi, avant le tournoi, les gens ne nous avaient probablement pas écrit pour être dans cette situation, donc atteindre une finale de Coupe du monde est un exploit en soi.

« Nous espérons que nous avons inspiré beaucoup de gens. Nous sommes les Lionnes, donc nous n’arrêterons pas ce que nous faisons, nous continuerons à briser les barrières, nous continuerons à pousser. »

La prochaine tâche de Wiegman sera de reprendre son équipe et de mener l’Angleterre dans la Ligue des Nations.

« Nous avons un délai très court mais nous commencerons en septembre avec l’Ecosse et les Pays-Bas dans la Ligue des Nations pour se qualifier pour les Jeux olympiques », a-t-elle déclaré. « Vous voulez vous améliorer tout le temps.

« C’est ce que je vois, ce groupe de joueurs est tellement impatient de réussir que nous voulons saisir chaque instant et être meilleurs. La croissance est l’une des choses qui sont vraiment dans cette équipe. »