Wiegman “espère” mener l’Angleterre contre l’Espagne après Covid-19

Londres (AFP) – La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman a “très bon espoir” de pouvoir diriger son équipe lors du quart de finale de l’Euro 2022 contre l’Espagne mercredi après avoir contracté le coronavirus.

Wiegman a raté la victoire 5-0 en phase de groupes de vendredi contre l’Irlande du Nord après son test positif.

Son assistant Arjan Veurink suit une formation depuis lors, sous la surveillance de Wiegman à distance avec un masque.

Lorsqu’on lui a demandé mardi si elle serait de retour sur le banc pour le choc contre l’Espagne à Brighton, Wiegman a déclaré aux journalistes : “Je vais bien, je me sens bien. Je suis prêt à partir, mais je dois encore attendre.

“Bien sûr, j’ai beaucoup d’espoir, mais nous verrons ce qui se passera, et nous savons que si je ne peux pas être là, je serai là d’une autre manière.

«Nous avions une ligne, donc j’étais en contact permanent avec le personnel technique pendant le match (de vendredi), le regardant bien sûr d’ici (à la base de l’équipe au sud-ouest de Londres). Nous sommes donc restés connectés tout le temps. Si nécessaire, c’est ce que nous ferons (mercredi) à nouveau.

Wiegman a déclaré que ses symptômes étaient “un peu de température et un peu de toux, mais pas trop mal”.

« Ce n’est pas le pire cauchemar, juste une situation à laquelle nous devons faire face. Je suis là et je fais toujours mon travail. Je fais juste des choses virtuellement ou à l’extérieur à grande distance avec le masque », a-t-elle déclaré.

La Football Association a annoncé plus tôt mardi que la gardienne de réserve Hannah Hampton avait été testée positive au Covid, la deuxième joueuse de l’équipe d’Angleterre à le faire pendant le tournoi après la défenseuse Lotte Wubben-Moy.

Wiegman, qui a confirmé que tous les joueurs à l’exception de Hampton étaient disponibles pour mercredi, espère que l’épidémie de virus ne deviendra pas plus grave alors que l’Angleterre tente de remporter le tournoi.

« Nous sommes vraiment conscients et très prudents. Nous essayons de rester dans notre bulle et de faire les bonnes choses, et j’espère que nous garderons tout le monde en forme », a-t-elle déclaré.

« Nous avons pris des mesures plus strictes, et tout le monde comprend. Nous essayons simplement de resserrer la bulle. Si les gens entrent, ils doivent tester avant.

L’Angleterre est de solides prétendants pour soulever le trophée après avoir traversé la phase de groupes avec 14 buts marqués et aucun encaissé lors de leurs trois victoires.

L’Espagne est classée une place au-dessus de l’Angleterre au septième rang mondial, mais elle a perdu les stars Alexia Putellas et Jennifer Hermoso sur blessure juste avant l’Euro.

“Nous avons bien fait dans la phase de groupes, mais nous n’avons encore rien, et nous nous concentrons uniquement sur le prochain match”, a déclaré Wiegman.

“L’Espagne est une très bonne équipe, nous aussi, et nous voulons juste jouer le meilleur match possible et j’espère que cela nous apportera la victoire.”