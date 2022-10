Widodo dit que l’Indonésie ne fera pas face aux sanctions de la FIFA pour écrasement

JAKARTA, Indonésie (AP) – Le président indonésien a déclaré que le pays ne ferait pas l’objet de sanctions de la part de l’instance dirigeante mondiale du football après que le tir de gaz lacrymogène à l’intérieur d’un stade à moitié fermé a provoqué un écrasement aux sorties, tuant 131 personnes, dont 17 enfants.

Joko Widodo a déclaré que le président de la FIFA, Giani Infantino, lui avait écrit dans une lettre au sujet de collaborations potentielles entre l’Indonésie et la FIFA et que le pays resterait l’hôte de la Coupe du monde U-20 de l’année prochaine, rejoint par 24 pays des cinq continents.

“Sur la base de la lettre, Dieu merci, le football indonésien n’est pas sanctionné par la FIFA”, a déclaré Widodo dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du bureau présidentiel vendredi soir.

Dans ses protocoles de sécurité, la FIFA déconseille l’utilisation de gaz lacrymogènes dans ou autour des stades et recommande que les portes de sortie soient déverrouillées à tout moment pendant un match. Bien que ces règles soient considérées comme une norme de sécurité, elles ne s’appliquent pas aux ligues nationales ou nationales et la FIFA n’a aucune autorité sur la manière dont les gouvernements locaux et la police contrôlent les foules.

Widodo a visité mercredi le stade de football de Kanjuruhan dans la ville de Malang et a déclaré que plusieurs portes verrouillées avaient contribué à la catastrophe qui a suivi un match de championnat entre l’hôte Arema FC et Persebaya Surabaya le 1er octobre. Le chef de la police nationale a déclaré jeudi que le stade n’avait pas un certificat d’exploitation en bonne et due forme et des accusations criminelles seraient portées contre six personnes, dont trois policiers.

L’association nationale de football d’Indonésie, connue localement sous le nom de PSSI, a longtemps lutté pour gérer le jeu au niveau national.

L’obtention du droit d’accueillir la Coupe du monde des moins de 20 ans l’année prochaine a été une étape majeure dans le développement du football indonésien, laissant espérer qu’un tournoi réussi résoudrait les problèmes de longue date qui ont ravagé le sport dans le pays, qui compte plus de 277 millions de personnes.

Le béguin mortel à est un rappel tragique, cependant, que l’Indonésie est l’un des pays les plus dangereux pour assister à un match.

Depuis la semaine dernière, le championnat national est suspendu. Widodo a ordonné au ministre des Sports, au chef de la police nationale et à la fédération de football de mener une enquête approfondie sur la cohue mortelle du stade.

Il a déclaré vendredi que le gouvernement indonésien avait accepté de prendre des mesures de collaboration avec la FIFA et la Confédération asiatique de football pour améliorer la sécurité des stades afin d’éviter une autre tragédie.

“La FIFA, en collaboration avec le gouvernement, mettra en place une équipe de transformation pour le football indonésien”, a déclaré Widodo, ajoutant qu’Infantino se rendrait également en Indonésie dans un proche avenir.

Il a déclaré que la FIFA sera basée en Indonésie au cours de ces processus pour améliorer les normes de sécurité dans tous les stades de football du pays, formuler des procédures et des protocoles de sécurité pour la police sur la base des normes internationales, recueillir les commentaires des clubs de football et des supporters indonésiens, réglementer le calendrier de la saison sous considérations fondées sur les risques ainsi que d’impliquer des experts de divers domaines pour obtenir des conseils.

The Associated Press