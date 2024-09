WICKED, THE GREAT GATSBY et bien d’autres œuvres seront présentées au Broadway Flea Market et à la Grande Vente ; les enchères anticipées sont ouvertes

Les enchères anticipées commencent aujourd’hui sur des dizaines de trésors uniques et d’expériences uniques, et les premiers participants à la table sont révélés pour le Broadway Flea Market & Grand Auction de cette année, prévu le dimanche 22 septembre 2024.

Le Broadway Flea Market & Grand Auction, produit par et au profit de Broadway Cares/Equity Fights AIDS, se déroule de 10h à 19h au cœur du quartier des théâtres de New York, avec la vente aux enchères en direct commençant à 17h.

Les pré-enchères sur les objets extraordinaires des enchères en direct et silencieuses sont désormais ouvertes à broadwaycares.org/enchèresParmi la multitude de trésors uniques et d’expériences exclusives de #BroadwayFlea figurent des phrases musicales manuscrites et signées, des rencontres avec des stars de Broadway, des accessoires utilisés dans des représentations, des objets de collection vintage signés et des affiches et affiches autographiées des favoris actuels et classiques de Broadway.

Les enchères en ligne mènent à la vente aux enchères silencieuse d’une journée dans Shubert Alley et à la vente aux enchères en direct à Times Square.

La chasse au trésor théâtrale ultime se poursuit le long des 44e et 45e rues Ouest, entre Broadway et la 8e Avenue. Les fans peuvent explorer des tables remplies d’objets de collection uniques provenant de spectacles de Broadway et d’organisations théâtrales.

Parmi les spectacles prévus pour accueillir des tables cette année figurent Aladdin, Cabaret, Gatsby le Magnifique, Hadestown, Hamilton, Hell’s Kitchen, Illinoise, Le Roi Lion, MJ, N’oublie jamais, Oh, Mary !, Moulin Rouge ! La comédie musicale, Once Upon a Mattress, The Outsiders, Six, Suffs, Wicked et Off-Broadway’s Little Shop of Horrors, The Play that Goes Wrong et Titanique. Une table spéciale Curtain Call accueillera des souvenirs uniques des spectacles qui ont récemment pris fin, notamment Illinoise, Lempicka, Le Fantôme de l’Opéra, Sweeney Todd et bien d’autres.

Parmi les organisations théâtrales qui auront des tables figurent Actors Equity, l’Association of Theatrical Press Agents and Managers (ATPAM), Broadway Green Alliance, Broadway Makers Alliance, Broadway Serves, l’Entertainment Community Fund, Sweet Hospitality Group, Telecharge et L’organisation Shubert, United Scenic Artists et bien d’autres.

Consultez la liste des tables confirmées actuelles sur broadwaycares.org/pucesD’autres spectacles et organisations participants seront annoncés la semaine prochaine.

Certains lots sélectionnés aux enchères en direct et silencieuses sont disponibles dès maintenant pour des enchères anticipées, et d’autres sont ajoutés quotidiennement. Parmi les lots initiaux mis aux enchères à broadwaycares.org/enchères sont:

Billets pour la soirée d’ouverture des spectacles de Broadway les plus attendus de la saison, notamment English, Gypsy, The Hills of California, The Last Five Years, Left on Tenth, Maybe Happy Ending, Our Town, Sunset Boulevard, Swept Away, Tammy Faye, A Wonderful World et Yellow Face

Phrases musicales écrites à la main et signées par Jason Robert Brown de The Last Five Years ; Toby Marlow et Lucy Moss de Six ; Anaïs Mitchell de Hadestown ; Alan Menken d’Aladdin ; et Matthew Sklar et Chad Beguelin de The Prom

Baskets Converse portées sur scène par Daniel Radcliffe dans Merrily We Roll Along, signées par Radcliffe

Possibilités de diriger la musique de sortie à Hell’s Kitchen et Wicked ; d’accompagner un régisseur et d’assister au spectacle depuis sa cabine d’appel à Moulin Rouge ! The Musical ; et de s’asseoir dans la fosse d’orchestre pendant les représentations de Retour vers le futur : The Musical et Suffs

Sièges VIP et rencontres avec les stars des spectacles les plus en vogue de la saison, notamment Death Becomes Her ; The Great Gatsby ; Oh, Mary ! ; Once Upon a Mattress, The Outsiders et bien d’autres

Des souvenirs de spectacle uniques autographiés par Orlando Bloom, Wayne Brady, Darren Criss, Ariana DeBose, Danny DeVito, Jane Fonda, Boy George, Savion Glover, Jonathan Groff, James Earl Jones, Tony Kushner, Nathan Lane, Jessica Lange, Angela Lansbury, Huey Lewis, Gaten Matarazzo, Rachel McAdams, Lindsay Mendez, Laurie Metcalf, Bette Midler, Lea Michele, Liza Minnelli, Lin-Manuel Miranda, Sarah Jessica Parker, Jim Parsons, Ben Platt, Eddie Redmayne, Chita Rivera, Stephen Schwartz, Aaron Tveit et bien d’autres

Les enchères anticipées sur les lots de vente aux enchères se poursuivront jusqu’au vendredi 20 septembre. Le 22 septembre, au Broadway Flea Market & Grand Auction, les lots de vente aux enchères silencieuses ouvriront toutes les demi-heures à partir de 10 heures pour les enchères en personne ; la vente aux enchères en direct commence à 17 heures. Les participants vedettes de la table d’autographes et du photomaton de cette année seront bientôt annoncés.

Le commissaire-priseur Nick Nicholson revient pour la vente aux enchères en direct aux côtés de notre hôte, Bryan Batt, pilier du théâtre et de la télévision. Les favoris de Broadway Todd Buonopane, Jen Cody et Michael Goddard uniront leurs forces pour animer la vente aux enchères silencieuse.

L’an dernier, le Broadway Flea Market & Grand Auction a permis de récolter un montant record de 1 237 179 $. Depuis 1987, les 37 éditions de l’événement ont permis de récolter plus de 18,7 millions de dollars.