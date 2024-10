Wichita Falls ISD atteint des notes positives au cours de la nouvelle année scolaire

Wichita Falls ISD a entamé l’année scolaire 2024-2025 sur des notes positives pour les membres du personnel et le district dans son ensemble.

Les membres du personnel de la WFISD ont bénéficié d’augmentations de salaire et de primes dans le cadre d’un budget équilibré, et les inscriptions ont augmenté cette année scolaire avec l’ouverture de deux nouveaux lycées.

Au cours de l’été, la WFISD a versé des primes uniques à tout le personnel à temps plein, pour un montant total de plus de 1,6 million de dollars. Les remplaçants ont également reçu des primes uniques totalisant un peu plus de 50 000 $. De plus, les inscriptions au WFISD ont augmenté cet automne.

Dr Donny Lee, surintendant de l’ISD de Wichita Falls

Le Dr Donny Lee, surintendant du WFISD, a déclaré que le district avait l’intention d’accorder des primes pour montrer sa reconnaissance aux employés et fournir une dernière vague de secours contre le COVID.

« Nous voulons avant tout récompenser nos enseignants et notre personnel pour le travail qu’ils accomplissent », a déclaré Lee. « Ils n’ont pas reçu d’augmentation depuis 2019, donc cela a également été un facteur important. Et nous voulons fidéliser notre personnel, donc nous voulons garder les bons que nous avons. »

La WFISD a également accordé des primes aux membres du personnel en novembre de l’année dernière, mais Lee a déclaré que les primes de cette année avaient été versées au cours de l’été pour « donner le tempo et commencer l’année scolaire sur une note vraiment positive ».

Selon l’ordre du jour d’une réunion du conseil scolaire du 13 août, 1 640 employés à temps plein ont reçu environ 1 014 $ chacun, et chaque remplaçant ayant travaillé au moins 10 jours au printemps 2024 a reçu environ 254 $.

Le groupe Memorial High School se produit lors de la cérémonie d’inauguration du Memorial High School à Wichita Falls le 19 août 2024.

Les paiements ont épuisé les fonds d’aide d’urgence pour les écoles élémentaires et secondaires du district, qui sont des subventions fédérales conçues pour aider les districts scolaires face à la pandémie de COVID. Le ministère américain de l’Éducation a demandé aux districts scolaires de dépenser ou d’avoir un plan pour dépenser les fonds ESSER d’ici le 30 septembre.

Lee a également déclaré que le personnel et les enseignants de la WFISD avaient reçu une augmentation de 5 %.

Cette année, le district a vu 100 élèves supplémentaires s’inscrire dans ses écoles.

Lee a déclaré que les nouveaux campus du district, Memorial High School et Legacy High School, ont stimulé les inscriptions et remonté le moral.

C’était une salle comble pour la cérémonie d’inauguration à la Legacy High School le 22 août 2024, à Wichita Falls.

« Chaque fois qu’il y a quelque chose de nouveau et des installations incroyables comme celles dont nous disposons, cela va créer un sentiment d’enthousiasme », a déclaré Lee.

« Donc, si vous avez une nouvelle voiture, vous êtes impatient de la conduire », a déclaré Lee. « Si vous avez une nouvelle maison, juste son odeur neuve, et ce n’est pas différent des écoles. Tout est génial. »

Les nouveaux lycées sont conçus pour être développables, permettant à la WFISD d’ajouter des structures en cas de forte hausse des inscriptions.

