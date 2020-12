L’action de Premier League revient avec les fans pour la première fois depuis mars de cette année alors que Manchester United affrontera West Ham United au stade de Londres le samedi 5 décembre. 2000 fans chanceux seront admis dans le stade de 60 000 places alors que l’Angleterre reste sur des conditions de distance sociale plus strictes. Le match débute à 23 h IST. Manchester United a remporté les trois derniers matchs de la Premier League depuis la défaite d’Arsenal contre Old Trafford. Les Red Devils sont actuellement à la neuvième place du même nombre de matches avec 16 points et cinq victoires à leur actif.

Alors que West Ham United est sur une belle course à la recherche de sa quatrième victoire consécutive. Les Hammers ont remporté cinq de leurs huit derniers matches de championnat, dont les trois derniers d’affilée. Ils sont actuellement cinquièmes avec 17 points dans le championnat à domicile.

Les Red Devils n’ont remporté que trois des onze dernières rencontres de compétition contre les Hammers. Ce dernier a pu battre United pour la troisième fois consécutive en championnat à domicile. Cependant, ce sera le quatrième match de Premier League entre les deux, avec West Ham commençant à la table au-dessus de United.

Le match entre West Ham United et Manchester United sera diffusé sur Star Sports Select 1 et Star Sports Select HD1. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur Disney + Hotstar VIP.

5 décembre – 23h00, heure normale de l’Inde (IST) au stade de Londres.

Premier League 2020-21, WHU vs MUN Dream11 prédiction pour West Ham United vs. Manchester United capitaine: Bruno Fernandes

Premier League 2020-21, WHU vs MUN Dream11 prédiction pour West Ham United vs. Manchester United vice capitaine: Mikhail Antonio

Premier League 2020-21, WHU vs MUN Dream11 prédiction pour West Ham United vs. Manchester United gardien de but: Lukasz Fabianski

Premier League 2020-21, WHU vs MUN Dream11 prédiction pour West Ham United vs. Manchester United défenseurs: Harry Maguire, Alex Tellies, Aaron Cresswell

Premier League 2020-21, WHU vs MUN Dream11 prédiction pour West Ham United vs. Manchester United milieux de terrain: Pablo Fornals, Jarrod Bowen, Bruno Fernandes, Juan Mata

Premier League 2020-21, WHU vs MUN Dream11 prédiction pour West Ham United vs. Manchester United grévistes: Edinson Cavani, Pablo Fornals, Michail Antonio

WHU vs MUN, Premier League 2020-21 Grille de départ possible de Manchester United contre West Ham United: David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; Donny van de Beek, Nemanja Matic; Juan Mata, Bruno Fernandes, Anthony Martial; Edinson Cavani

WHU vs MUN, Premier League 2020-21 Grille de départ possible de West Ham United contre Manchester United: Lukasz Fabianski; Fabian Balbuena, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Vladimir Coufal, Declan Rice, Thomas Soucek, Arthur Masuaku; Jarrod Bowen, Michail Antonio, Pablo Fornals