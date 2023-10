WHP procède à trois arrestations liées au fentanyl vendredi

4 octobre — CHEYENNE — Les soldats de la Wyoming Highway Patrol ont procédé à trois arrestations lors de deux arrêts vendredi en relation avec la possession de fentanyl. Les policiers ont obtenu plus de 100 grammes de comprimés présumés de fentanyl lors de ces deux contrôles, selon des documents judiciaires.

Blake C. Wilson, 54 ans, a été arrêté lors du premier arrêt après que le policier Brandon Todd l’ait arrêté pour suivi de trop près, enregistrement expiré et affichage inapproprié des onglets vendredi à 15h30.

L’affidavit de cause probable de Todd indiquait également qu’un gestionnaire K-9 du bureau du shérif du comté de Laramie était présent au moment de l’arrêt. L’adjoint a dit à Todd qu’il avait observé une substance potentiellement contrôlée dans la console centrale du véhicule de Wilson.

Wilson a été placé en état d’arrestation et les forces de l’ordre ont trouvé 12,5 grammes de fentanyl présumé sous forme de pilule et 4,3 grammes de méthamphétamine présumée. Plus tard, lors de leur admission au centre de détention du comté de Laramie, les agents de la prison ont trouvé sur la personne de Wilson deux morceaux de papier d’aluminium plié qui, selon eux, contenaient du fentanyl présumé.

Wilson a été inculpé de cinq chefs d’accusation :

— Possession d’un cristal suspecté ou d’une substance à pouvoir contrôlé

— Possession d’une substance contrôlée suspectée de pilule ou de capsule

— Suivre de trop près

— Mauvaise inscription

— Emporter une substance contrôlée en prison

Le deuxième arrêt, effectué par le soldat Jason Simmer, a donné lieu à deux arrestations. Simmer a arrêté une Jeep noire au kilomètre 377 de l’Interstate 80 en direction ouest alors qu’ils parcouraient cinq milles à l’heure au-dessus de la limite de vitesse dans une zone de construction. Le véhicule était occupé par la conductrice Britney Breazeale, 21 ans, et la passagère avant Jennifer Kallevig, 43 ans.

Selon sa déclaration de cause probable, Simmer a déclaré qu’un chien détecteur de drogue l’avait « alerté » du véhicule. Breazeale et Kallevig ont été sortis du véhicule et Simmer a fouillé le véhicule où environ 92 grammes de comprimés de fentanyl présumés, 27 grammes de méthamphétamine, plusieurs petits sacs en plastique et une balance électronique ont tous été trouvés.

En raison de la balance et des sacs, les deux occupants du véhicule ont été accusés d’avoir l’intention de distribuer des frais supplémentaires pour leurs accusations respectives de possession de méthamphétamine et de fentanyl.

Breazeale et Kallevig ont tous deux été arrêtés pour les quatre mêmes chefs d’accusation :

— Possession d’une substance contrôlée (méthamphétamine)

— Possession d’une substance contrôlée avec intention de la livrer (méthamphétamine)

— Possession d’une substance contrôlée (fentanyl)

— Possession d’une substance contrôlée avec intention de la livrer (fentanyl)

Les drogues saisies lors des deux arrêts par la Wyoming Highway Patrol s’élevaient à plus de 100 grammes de fentanyl présumé et à plus de 30 grammes de méthamphétamine présumée.

La première comparution de Wilson devant le tribunal était prévue lundi et Breazeale et Kallevig devraient comparaître pour la première fois devant le tribunal le 19 octobre, selon les feuilles de réservation des suspects.

