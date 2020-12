Il n’y a qu’un seul nom dans le titre, mais «Mank» de David Fincher (sur Netflix) présente une galerie complète de déménageurs et de shakers de l’âge d’or d’Hollywood. Situé dans les années 30 et 40, le drame des coulisses suit Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) à travers le Sturm und Drang de l’écriture «Citizen Kane». La mission a été une grande rupture pour Mankiewicz, et le scénariste-réalisateur Orson Welles (ici joué par Tom Burke) a grimpé au premier rang des cinéastes avec le talent artistique de son premier long métrage. Comme le Times a fait l’éloge de « Citizen Kane » lors de sa première en 1941: « Il est proche d’être le film le plus sensationnel jamais réalisé à Hollywood. » «Mank» relie les points entre «Citizen Kane» et ses inspirations à Hollywood et en politique. Des flashbacks retracent les pas de l’écrivain impétueux à travers les salles d’écriture des studios et les soirées du domaine du magnat des médias William Randolph Hearst. Mankiewicz était une transplantation alcoolique de New York, un ancien journaliste et membre de la table ronde algonquine, mais il a traversé les cercles de studio, échangeant des railleries et des dettes de jeu avec des écrivains, des producteurs et des cadres. Hearst et son amant, la starlette Marion Davies, ont également apprécié la compagnie acérée de Mankiewicz, mais la richesse et l’influence du multimillionnaire ont mis les roues dans le cerveau de l’écrivain, l’amitié soit damnée.

L’histoire va donc dans «Mank», qui étoffe également un contexte politique crucial: un concours historique de 1934 pour le gouverneur de Californie impliquant l’écrivain socialiste Upton Sinclair. Voici quelques-uns des acteurs réels du film: William Randolph Hearst Hearst (Charles Dance) a investi une fortune familiale dans l’exploitation minière dans un empire médiatique qui a traversé le pays. Au tournant du 20e siècle, ses journaux populaires étaient connus pour susciter la populace et influencer les événements mondiaux comme la guerre hispano-américaine. Hearst s’est également présenté aux élections, représentant l’État de New York au Congrès, mais perdant des offres pour le maire de New York, le gouverneur et l’investiture démocrate à la présidentielle. La montée et la chute solitaire de Charles Foster Kane de Welles dans «Citizen Kane» s’appuie sur les récits des vastes ambitions et de la richesse de Hearst, y compris son domaine de type Xanadu à San Simeon, en Californie – un emplacement central dans «Mank». Lorsque le studio RKO a cherché à libérer «Citizen Kane», Hearst (qui était passé à des vues plus conservatrices) a monté une campagne brutale pour empêcher sa diffusion à grande échelle, aidé par ses mandataires. Marion Davies

Davies (joué par Amanda Seyfried) reste peu connu de nombreux cinéphiles aujourd’hui et a longtemps été considéré comme le modèle de la deuxième épouse sourde de Charles Foster Kane dans «Citizen Kane». En fait, Davies était un comédien charmant («Show People», «The Patsy») et une présence sociale vivante, mais Hearst, qui la soutenait furieusement à la fois financièrement et à travers son empire de nouvelles, l’envisageait obstinément dans des drames sérieux. Davies a opté pour la retraite en 1937 (à 40 ans) et s’est vite retrouvée à aider Hearst lorsque sa fortune a décliné; le couple est resté ensemble jusqu’à sa mort en 1951. Davies s’est allié joyeusement avec Mankiewicz et aurait été imperturbable par le «citoyen Kane». John Houseman A New York, Houseman (Sam Troughton) avait mis sur les productions innovantes de Welles dans le cadre du Federal Theatre Project, puis du Mercury Theatre, que les deux ont fondé. Houseman a édité les commandes de Mankiewicz pour la programmation radiophonique du Mercury Theatre, et dans «Mank», Houseman bergers Mankiewicz écrit «Citizen Kane» en collaboration avec Welles. Houseman est par conséquent devenu un témoin vedette de la lutte acharnée sur le crédit du scénario, qui a remporté des Oscars pour Mankiewicz et Welles. Après avoir travaillé avec Welles, Houseman a produit des films de Nicholas Ray, Vincente Minnelli et Joseph L. Mankiewicz, le frère d’Herman. Plus tard dans la vie, Houseman a acquis une nouvelle renommée pour jouer, remportant son propre Oscar pour acteur de soutien pour son tour de professeur de droit dans le drame de 1973 « La chasse au papier», Rôle qu’il a également joué dans l’adaptation ultérieure de la série télévisée. (Et, oui, il était celui dans le Annonces de Smith Barney qui a fait l’éloge de gagner de l’argent à l’ancienne.)