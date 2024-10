Whoopi s’échauffe à cause de « Shazam! » L’approbation de Trump par la star Zachary Levi

Les choses se sont échauffées La vue Mardi, lorsque Whoopi Goldberg a visé l’acteur Zachary Levi pour les commentaires qu’il a tenus samedi lors d’un événement de campagne de Donald Trump dans le Michigan.

Le commentaire qui a déclenché la diatribe de Goldberg était celui de la star de « Shazam » sur le fait qu’Hollywood était libéral.

« Dans mon secteur, comme vous pouvez probablement l’imaginer, Hollywood est une ville très, très libérale, et cela pourrait très bien constituer un suicide de carrière », a déclaré Levi à propos de son soutien à Trump dans un extrait de l’événement diffusé dans le talk-show.

« Alors, d’accord. Ce n’est pas nécessairement vrai », a déclaré l’acteur oscarisé en réponse aux remarques de Levi. « Depuis le début d’Hollywood, cela a toujours été une ville très à droite, mais je sais que vous ne savez pas grand-chose de l’histoire d’Hollywood, alors laissez-moi vous enseigner. »

« Nous sommes, comme l’Amérique, mixtes. Nous sommes un groupe mixte, et parfois il peut sembler qu’il y a plus de démocrates, et parfois il semble qu’il y ait plus de républicains, mais la vérité est que très peu de gens semblent mordre parce qu’ils sont républicains », a-t-elle poursuivi.

Goldberg a ensuite qualifié l’affirmation de Levi de « BS » et a souligné les carrières de Jon Voight et Dennis Quaid, qui sont conservateurs et travaillent toujours à Hollywood.

Avant que Levi ne soutienne Trump, l’acteur a exprimé son soutien à la campagne présidentielle de Robert F. Kennedy Jr. et a réitéré son dévouement avant d’accueillir RFK Jr. et Tulsi Gabbard sur scène lors de l’événement.

« Et dans un monde parfait, peu importe à quoi cela ressemblerait, j’aurais peut-être voté pour Bobby. Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. En fait, nous vivons dans un pays très brisé, nous vivons dans un pays qui a été détourné par beaucoup de gens qui veulent prendre cet endroit au bord de la falaise… Parce que je crois que des deux choix qui s’offrent à nous , et nous n’en avons que deux, Donald Trump, le président Trump est l’homme qui peut nous y amener », a-t-il déclaré à la foule.