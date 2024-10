Whoopi Goldberg vise Zachary Levi à cause du soutien de Trump

Whoopi Goldberg qualifie de conneries l’affirmation de la star de « Shazam » Zachary Levi selon laquelle « Hollywood est une ville très, très libérale » et donc son récent soutien à Donald Trump à la présidence pourrait « très bien constituer un suicide de carrière ». Levi a fait cette affirmation lors d’un rassemblement au cours duquel il a défendu la campagne de Trump et a déclaré aux participants que nous « allons rendre sa grandeur à l’Amérique ».

« Alors, d’accord. Ce n’est pas nécessairement vrai », a déclaré Goldberg à propos de la domination d’Hollywood par les libéraux (via Divertissement hebdomadaire). « Depuis le début d’Hollywood, cela a toujours été une ville très à droite, mais je sais que vous ne savez pas grand-chose de l’histoire d’Hollywood, alors laissez-moi vous enseigner. »

Goldberg a déclaré à Levi que « nous sommes un groupe mixte » et « parfois, il semble qu’il y ait plus de démocrates et parfois il semble qu’il y ait plus de républicains, mais la vérité est que très peu de gens semblent mordre parce qu’ils sont républicains. » citant les carrières en cours de conservateurs au franc-parler et d’acteurs républicains « actifs » comme Jon Voight et Dennis Quaid. Goldberg est allé dire que l’affirmation de Levi est « plus de BS, et c’est inutile ».

Levi a soutenu Trump lors d’un rassemblement dans le Michigan le 28 septembre avant de présenter sur scène l’ancien candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. et l’ancien représentant Tulsi Gabbard. Le « Shazam ! » L’acteur était présent à l’événement « Team Trump’s Reclaim America Tour » pour modérer une conversation avec Kennedy et Gabbard.

« Nous sommes ici pour nous assurer que nous allons reprendre ce pays. Nous allons le rendre à nouveau génial. Nous allons le rendre à nouveau sain », a déclaré Levi sur scène. «Et donc, je suis aux côtés de Bobby, et je suis aux côtés de Tulsi, et je suis aux côtés de tous ceux qui sont aux côtés du président Trump. Parce que je crois que, parmi les deux choix qui s’offrent à nous, et nous n’en avons que deux, Donald Trump, le président Trump est l’homme qui peut nous y amener. Et il va nous y amener parce qu’il aura le soutien, le soutien, la sagesse, les connaissances et le combat qui existent chez Robert Kennedy Jr. et l’ancien représentant Tulsi Gabbard.

Levi soutenait à l’origine Kennedy à la présidence, mais il a apporté son soutien à Trump après que Kennedy ait abandonné la course.

«Pendant longtemps, je me suis dit: ‘Mec, je veux vraiment trouver un homme politique qui représente tout ce que je veux et que je veux voir chez un candidat à la présidentielle.’ Et cette année, j’ai rencontré Bobby Kennedy et je me suis dit : « Mec, c’est ce type. C’est la vraie affaire. Et dans un monde parfait, peu importe à quoi cela ressemblerait, j’aurais peut-être voté pour Bobby », a déclaré Levi lors du rassemblement du Michigan. « Mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. En fait, nous vivons dans un pays très brisé, nous vivons dans un pays qui a été détourné par beaucoup de gens qui veulent prendre cet endroit au bord de la falaise. Et nous voulons arrêter ça, n’est-ce pas ?

Levi est récemment apparu dans le film familial de Sony « Harold and the Purple Crayon », sorti en salles en août.