Whoopi Goldberg Shoud présente « Wheel Of Fortune », déclare Ken Jennings – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Ken Jennings est une icône de jeu télévisé. Commençant comme l’un des gagnants de l’enregistreur du monde sur Péril, et plus tard, remportant le tournoi « Le plus grand de tous les temps », Ken est devenu un concurrent préféré, ce qui en fait le candidat idéal pour animer l’émission après Alex Trebek décédé en 2020. Avec la nouvelle que Pat Sajak prendrait sa retraite de Roue de la Fortune, Ken a admis qu’il pensait Whoopi Goldberg ferait un bon hôte de remplacement lors d’une apparition sur La vue le mardi 13 juin.

Voir co-hôte Alyssa Farah Griffin a demandé à Ken de se prononcer sur qui, selon lui, serait le meilleur remplaçant pour Pat après sa retraite. Tout d’abord, Ken a admis que Pat était l’un des meilleurs animateurs de jeux télévisés. « Pat est une légende. Plus de 40 ans, et le prix d’une voyelle n’a pas augmenté d’un centime. Personne ne contrôle l’inflation comme Pat Sajak », a-t-il déclaré.

Tandis que Ken poursuivait, il réfléchissait à la façon dont Péril a mis du temps à trouver un hôte de remplacement pour Alex après sa mort, avant de tomber sur lui et Maïm Bialik. « Péril connu sa propre crise de succession. Avec un peu de chance, Roues a une enveloppe quelque part qui dit quoi faire quand Pat l’emballe », a-t-il plaisanté. Joie Behar est intervenu pour révéler que Whoopi était intéressé par le travail, et Ken a clairement pensé qu’elle était un excellent choix. « Maintenant, nous avons compris! » il a dit.

Après avoir révélé que Whoopi conviendrait parfaitement à Roue de la Fortune, Joy a de nouveau proposé une suggestion pour elle-même et une autre d’elle Voir co-hôtes. « Sara [Haines] et je peux être Vanna White. Nous ferons des allers-retours à tour de rôle, en pointant les lettres », a-t-elle plaisanté.

Pat a annoncé que la prochaine saison du jeu télévisé serait sa dernière et qu’il partirait Roue de la Fortune après 41 ans dans un tweeter le lundi 12 juin. « Eh bien, le moment est venu. J’ai décidé que notre 41e saison, qui commence en septembre, serait ma dernière. Ce fut une merveilleuse balade, et j’aurai plus à dire dans les mois à venir. Merci à vous tous. (Si rien d’autre, cela occupera les sites de clickbait !) « , a-t-il écrit.

