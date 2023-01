Whoopi Goldberg pleure Barbara Walters: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Whoopi Goldberg rendu hommage à Barbara Walters après sa mort à l’âge de 93 ans. L’actrice oscarisée, 67 ans, a rendu hommage à son ancien co-animateur lors d’un épisode de La vue, célébrant la vie de Barbara le mardi 3 janvier. Avant de faire une pause publicitaire, Whoopi a parfaitement résumé la carrière de l’icône. “Il n’y avait personne comme elle”, a-t-elle déclaré. « C’est la première, et nous sommes nombreux à faire double emploi, mais il n’y aura jamais d’autre Barbara Walters.

La mort de Barbara a été confirmée par son ancien employeur de longue date ABC Nouvelles le vendredi 30 décembre. Dans une déclaration à HollywoodLa Vie, son représentant a déclaré qu’elle “est décédée paisiblement dans sa maison entourée de ses proches. Elle a vécu sa vie sans regrets. Elle a été une pionnière non seulement pour les femmes journalistes, mais pour toutes les femmes.

Depuis le décès de Barbara, bon nombre de ses anciens Vue les co-animateurs ont rendu hommage à la femme qui a créé le talk-show bien-aimé sur les réseaux sociaux, notamment Rosie O’Donnell, Lisa Ling, et plus. Joie Béhar, qui est le seul animateur original encore dans l’émission, a parlé du légendaire diffuseur dans une interview sur ABC. « Elle est devenue mentor. Elle est vraiment le modèle pour beaucoup de gens du showbiz et du monde de l’information, c’est sûr », a déclaré Joy. “Elle va me manquer.”

Whoopi et Barbara ont commencé une relation de travail lorsque le Acte soeur L’actrice a rejoint la série en tant que modératrice en 2007, une décennie après que Barbara ait lancé le talk-show avant-gardiste. La vue a été diffusé pour la première fois en 1997, avec les hôtes originaux Meredith Viera, Étoile Joneset Debbie Matenopoulos, avec Joy Behar complétant le groupe peu de temps après. Whoopi détient toujours le rôle actuel de modérateur de l’émission.

Barbara a pris sa retraite La vue en 2014 à l’âge de 85 ans, et menait lentement une vie plus privée ces dernières années. Cependant, ses cinq décennies de carrière resteront à jamais gravées dans les mémoires : tout au long de son passage à la télévision, elle a remporté 12 Emmy Awards, dont 11 avec ABC News. En 1997, elle lance le tout premier talk-show féminin avec La vuebrisant une fois de plus un plafond de verre et inspirant des émissions ultérieures comme Le discours et Le vrai.

Après sa mort, Bob Iger, le PDG de The Walt Disney Company – qui comprend ABC – lui a rendu hommage. “Barbara était une véritable légende, une pionnière non seulement pour les femmes dans le journalisme mais pour le journalisme lui-même”, a-t-il écrit. “C’était une journaliste unique en son genre qui a décroché bon nombre des interviews les plus importantes de notre époque, des chefs d’État aux plus grandes célébrités et icônes du sport. J’ai eu le plaisir d’appeler Barbara une collègue pendant plus de trois décennies, mais plus important encore, j’ai pu l’appeler une amie chère », a-t-il ajouté.

“Elle nous manquera à tous à The Walt Disney Company, et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa fille, Jacqueline,” il a aussi dit.

