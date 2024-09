Whoopi Goldberg partage ses réflexions sur les retrouvailles familiales de Jennifer Lopez et Ben Affleck

Whoopi Goldberg a partagé ses réflexions sur la réunion de famille de Jennifer Lopez et Ben Affleck à l’hôtel Beverly Hills ce week-end.

La vue Le co-animateur a défendu leurs actions, affirmant à quel point cela devait être « dur » pour eux alors que les gens « restent assis à les juger ».

« C’est très difficile, parce que les gens comme nous restent assis et nous jugeons », a déclaré Whoopi aux téléspectateurs lundi. « Peut-être que nous disons simplement : « Oh, comme c’est beau » [that] ils traînent ensemble.

« Parce que les enfants entendent tout cela. Les gens voient tout cela. Et il est très difficile de comprendre ce qui se passe dans la relation de quelqu’un d’autre », a-t-elle ajouté.

Whoopi a continué : « Je suppose qu’ils sont sortis parce que [the] « Les enfants voulaient sortir et chacun faisait son truc. Et si tu es heureux avec ta famille, alors tu es affectueux avec eux. … Cela ne veut pas dire que tu vas rentrer à la maison avec eux. Cela veut juste dire que je ne suis pas si en colère contre toi que je ne peux pas m’asseoir en face de toi. »

Pour les non-initiés, Jennifer a récemment été aperçue en train de déjeuner avec son ex-mari, Ben, et ses enfants Seraphina, 15 ans, et Samuel, 12 ans, au milieu de leur bataille de divorce en cours.