Whoopi Goldberg parle sur la cible en déplaçant la collection LGBTQ Pride – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Whoopi Goldberg a riposté à différentes mesures qui ont été prises pour censurer la communauté LGBTQ lors d’une discussion «Hot Topic» sur La vue le mercredi 24 mai. Les co-animateurs de l’émission discutaient des mesures prises par Target pour déplacer leur collection Pride à l’arrière de certains magasins, après que certains employés aient reçu des menaces. Whoopi a appelé les personnes qui menaçaient et forçaient Target à déplacer la collection. « J’en ai assez des gens qui déplacent mes désirs, parce que leurs désirs ne sont pas satisfaits d’une manière ou d’une autre », a-t-elle déclaré.

La vue les hôtes discutaient des mouvements récents de Target pour retirer certaines pièces de leur collection Pride, à la suite d’un contrecoup. La société a déclaré que certaines personnes avaient partagé des vidéos avec des messages menaçants dans certains magasins, ainsi que des confrontations que des personnes avaient eues avec des employés. Il y a également eu des réactions négatives sur les créations d’Abprallen, sur les utilisations précédentes par le designer d’images occultes et sur le thème satanique, par The Associated Press. « Depuis l’introduction de la collection de cette année, nous avons subi des menaces affectant le sentiment de sécurité et de bien-être des membres de notre équipe au travail », a déclaré la société dans un communiqué. « Compte tenu de ces circonstances volatiles, nous apportons des ajustements à nos plans, notamment en supprimant les éléments qui ont été au centre des comportements de confrontation les plus importants. »

Alors que Whoopi continuait, elle a appelé d’autres formes de discrimination anti-LGBTQ qui sont passées, y compris l’interdiction des performances de drag. Le comédien a souligné à quel point toute la haine est ridicule. « J’en ai marre des gens qui me disent que je ne peux pas aller à un spectacle de dragsters. J’en ai marre des gens qui me disent que mes amis sont différents. J’en ai marre. C’est l’Amérique. Tu es censé pouvoir être qui tu es. Arrêtez avec tout ça. Vous voulez parler de flocons de neige ? Qui sont vraiment les flocons de neige ? dit-elle. « Les gens qui ont peur d’un drapeau. Les gens ont peur d’un brunch drag. C’est un brunch !

Plus tôt dans la conversation, les hôtes ont fait des allers-retours pour savoir si Target avait pris la bonne décision en déplaçant certains des produits dans différentes parties du magasin, en particulier si les employés étaient en danger. Whoopi a également qualifié la créatrice Abprallen de « controversée », ayant elle-même été appelée ainsi. « Ils disent: » Oh, tu as ça sur ta chemise. Ils ne savent pas ce que c’est, et vous avez pris une décision à ce sujet. Je suis pour protéger les gens. Je ne sais pas s’ils ont appelé les flics. Peut-être qu’ils l’ont fait, et ils ont estimé que c’était la bonne façon », a-t-elle déclaré plus tôt dans son message.

Avant de couper à la pause publicitaire, Whoopi a montré qu’il était épuisant de continuer à lutter contre le sectarisme. « Je suis fatiguée de tout cela et j’essaie de ne pas dire de gros mots », a-t-elle déclaré.

Whoopi est depuis longtemps un défenseur de la communauté LGBTQ, et elle s’est ouverte sur la défense de leurs droits dans une interview de 2014 avec Source de fierté. « Je sentais que c’étaient mes amis et mon peuple, et personne n’avait le droit de les juger. Je ne veux pas que les gens se moquent de moi, alors je défends le droit de chacun d’être soi-même », avait-elle déclaré à l’époque.

