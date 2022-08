Whoopi Goldberg parle du film d’animation Apple TV + ‘Luck’ et plus

Oups !

Nous aimons Whoopi Goldberg qui joue le Head-Leprechaun-In-Charge dans le film d’animation “Luck” d’Apple TV+ qui ne manquera pas de séduire les adultes et les enfants avec son message magique qui nous a donné les plus chauds fuzzs.

Apple Original Films raconte l’histoire de Sam Greenfield, la personne la plus malchanceuse au monde qui tombe par hasard dans le pays de la chance inédit où elle se lance dans une quête pour apporter de la chance à sa meilleure amie.

Mais les humains n’étant pas autorisés, sa seule chance est de faire équipe avec les créatures magiques qui y vivent pour le faire.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Nous avons rencontré Whoopi qui a parlé de jouer le capitaine Leprechaun, d’être chanceux et légendaire, et plus encore dans notre interview que vous pouvez regarder ci-dessous :

“Luck” d’Apple Original Films présente les talents vocaux des stars Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Eva Noblezada, Simon Pegg, Flula Borg, Colin O’Donoghue, Jean Ratzenbergeret Cuillère Adelynn.

“J’adore l’idée que… pour un film qui se préoccupe d’un pays magique et mystique où la chance et la malchance sont générées, le message du film est vraiment que la chance est quelque chose que vous vous faites”, a déclaré Pegg. dans un interview avec Rant d’écran.

«Ce n’est pas fait dans un royaume magique avec des cristaux, c’est fait par vos propres actions, vos propres décisions et la façon dont vous interagissez avec les autres. Et plus vous mettez de l’amour, de la bonne volonté et de la positivité dans le monde, plus cela reviendra et se reflétera sur vous à la suite de vos actions. Donc, vraiment, pour un film aussi fantastique que celui-ci, le vrai message est très rationnel et c’est que si vous êtes bon avec les autres, alors les autres seront bons avec vous.