Whoopi Goldberg ne pense pas que Beyoncé ait été snobée par les CMA Awards

Whoopi Goldberg a tenté de tromper les attentes des fans en ce qui concerne le crossover country de Beyoncé, car La vue La modératrice et actrice oscarisée a déclaré qu’elle ne pensait pas que les CMA Awards avaient snobé l’ancienne superstar de Destiny’s Child lorsqu’ils lui ont décerné Carter le cow-boy album avec zéro nomination plus tôt cette semaine.

« Beaucoup de gens sont surpris — je ne sais pas pourquoi — qu’il n’ait pas reçu une seule nomination au CMA Award. Eh bien, voici la question : toi « Surprise ? » a déclaré la femme de 68 ans dans l’épisode de mardi du talk-show, ouvrant la discussion avec ses co-animateurs après avoir déclaré : « Je ne pense pas qu’elle ait été snobée, je pense qu’ils ne l’ont tout simplement pas fait… ce n’était pas pour eux ».

L’experte juridique Sunny Hostin a déclaré qu’elle s’attendait à ce que Beyoncé obtienne des nominations pour deux titres de l’album bien accueilli, notamment une réinterprétation contemporaine de « Jolene » de Dolly Parton, à laquelle Parton elle-même a donné sa bénédiction – suffisamment pour que Parton apparaisse réellement sur Carter le cow-boy pour présenter la chanson.

Whoopi Goldberg sur « The View » ; l’album « Cowboy Carter » de Beyoncé.

ABC; Parkwood



« J’adore Dolly Parton, alors j’ai pensé que lorsque la reine de la country a passé le relais pour Jolene, une chanson incroyable de son album, et Texas Hold’Em, deux chansons country incroyables, elle serait au moins nominée pour ces deux-là », a déclaré Hostin, 55 ans. « Mais ma mère m’a toujours dit : ‘Trouve le public qui te cherche.’ Ce public ne la cherche pas. »

La panéliste conservatrice Alyssa Farah Griffin a pris la parole, estimant que le « public est » du côté de Beyoncé, malgré la présence de « initiés de l’industrie » dans le bloc de vote de la Country Music Association. « Les auditeurs sont avec elle », a souligné Griffin, 35 ans, en faisant référence à Carte de cow-boyLe succès de R dans les classements musicaux américains. « The Country Panneau d’affichage « Les graphiques ne mentent pas. »

Goldberg a rappelé à Griffin que les auditeurs ne sont « pas les électeurs », avant que la co-animatrice Sara Haines ne dise à ses collègues qu’elle pensait que les artistes, plus importants encore, « font [music] « pour être consommé, et non pour être jugé par les gens », et qu’il y a « toujours une part de politique impliquée » dans les processus de vote basés sur des récompenses.

« Elle sait qui elle est », a conclu la femme de 46 ans. « La meilleure revanche, c’est le succès. »

Vous voulez plus d’informations sur le cinéma ? Inscrivez-vous à Newsletter gratuite d’Entertainment Weekly pour obtenir les dernières bandes-annonces, des interviews de célébrités, des critiques de films et bien plus encore.

À sa sortie en mars, Carter le cow-boy a atteint le numéro 1 sur le Panneau d’affichage 200, après que son premier single, « Texas Hold ‘Em », ait atteint la première place du classement Panneau d’affichage Classement Hot 100. Pourtant, certaines stations de radio country ont initialement refusé de diffuser la chanson en raison des racines artistiques de Beyoncé dans d’autres genres musicaux populaires.

Les réflexions de Goldberg sur les récompenses snobées sont restées cohérentes au fil des ans, y compris lorsqu’elle a répondu aux allégations selon lesquelles les Oscars ont snobé Barbie’avec Margot Robbie et Greta Gerwig dans les catégories Meilleure actrice et Meilleure réalisatrice plus tôt cette année.

« Il n’y a pas de rebuffades. C’est ce qu’il faut garder à l’esprit : tout le monde n’obtient pas un prix, et c’est subjectif. Les films sont subjectifs », a déclaré Goldberg sur La vue en janvier. « Les films que vous aimez ne sont peut-être pas appréciés par les personnes qui votent. »

La vue diffusé en semaine à 11 h HE/HP sur ABC.