Whoopi Goldberg interroge le producteur de View à l’antenne à propos d’une note juridique de Donald Trump

La vue a diffusé un clip plus tôt dans le segment montrant le sénateur, qui a affirmé que Trump « avait cédé le pouvoir pacifiquement » en janvier 2021, s’exprimant à côté d’images de l’émeute meurtrière du Capitole.

Goldberg, après que Teta ait déclaré qu’il lui avait parlé « à plusieurs reprises » de la note, a clarifié son argument.

« Non, non, pas ça. Parce que je trouve étrange que tout le monde l’ait vu et sache que ce n’est pas nécessairement la vérité », a-t-elle déclaré à propos de la note de Trump.

« Nous montrons ce qu’ils ont dit officiellement comme leur déclaration », a déclaré Teta.

« Nous pouvons le faire hors antenne, les gars », a déclaré le co-animateur Alyssa Farah Griffin.

« Nous n’avons plus de temps, la musique joue », a ajouté Teta.

« Très bien, nous reviendrons », a déclaré Goldberg avec un sourire avant de passer à une pause publicitaire.

Vous pouvez en attraper davantage La vue dans le clip ci-dessous.