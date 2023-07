Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Whoopi Goldberg est tombé en panne pourquoi elle et les autres dames de La vue continuerait d’être à l’antenne, malgré les grèves historiques des syndicats d’acteurs et d’écrivains (respectivement SAG-AFTRA et WGA), en tête de l’émission du lundi 17 juillet. L’oscarisé, 67 ans, a révélé que puisqu’elle et les co-animateurs ne « jouent » pas pendant qu’ils apparaissent dans l’émission, ils sont autorisés à continuer à travailler pendant les grèves.

Lorsque les femmes sont venues à la table, Whoopi a lancé le spectacle en expliquant comment certains types de programmes sont autorisés à continuer à filmer sans franchir la ligne de piquetage. «Nous voulons commencer par une explication de la raison pour laquelle nous travaillons toujours lorsqu’il y a une grève SAG-AFTRA. Comme les feuilletons télévisés, les jeux télévisés et les émissions d’information, nous travaillons dans le cadre d’un autre type de contrat, qui s’appelle « Le code du réseau », ce qui signifie que nous sommes autorisés à continuer, car nous ne sommes pas des acteurs à la table, agissant La vue. C’est un autre type de contrat », a-t-elle déclaré. « Alors, c’est pourquoi nous sommes encore capables de travailler. »

Alors que La vue continuera, Whoopi a expliqué qu’ils ont toujours un soutien pour les acteurs et les écrivains en grève pour un meilleur contrat. « Nous soutenons les acteurs en grève comme nous le faisons avec la Writer’s Guild. Les gens essaient juste d’obtenir un équilibre », a-t-elle déclaré. « Nous voulons que tout se passe bien pour tout le monde, parce que personne ne veut voir des gens en grève, parce que ce n’est jamais bien quand vous devez faire du bruit pour dire : ‘Hé, nous sommes là.’ Mais, vous le faites aussi longtemps que vous en avez besoin, alors nous soutenons tout le monde.

La vue s’est poursuivie au milieu de la grève de l’écrivain, les hôtes lisant des notes manuscrites tout en continuant à discuter de leurs sujets d’actualité. Alors que les hôtes ont fait référence à la grève, Dermot Mulroney a fait une démonstration symbolique de solidarité avec la grève de l’écrivain lorsqu’il a quitté l’émission dans une interview préenregistrée le 23 juin. Après avoir terminé son interview, le Mes meilleurs amis la star du mariage a déclaré: «En soutien et en solidarité avec les écrivains, je vais quitter votre émission. Bien? Je vous verrai sur les lignes de piquetage en juillet.

