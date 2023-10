Whoopi Goldberg, co-animateur de « The View », a déclaré jeudi que l’ancien président Donald Trump devrait faire face à des amendes massives pour avoir violé un ordre de silence.

Le juge Arthur Engoron a statué le 26 septembre que Trump et son entreprise étaient responsables de fraude dans une affaire intentée par la procureure générale démocrate Letitia James de New York concernant les transactions financières de Trump. Il a infligé une amende de 5 000 $ à Trump vendredi pour avoir violé un ordre de silence en ne supprimant pas un message de son site Web de campagne concernant un juriste, et il a infligé une amende de 10 000 $ mercredi après que Trump l’ait qualifié de « très partisan » alors qu’il parlait aux journalistes. (EN RELATION : Trump affirme que Letitia James a « fraudé le public » et détruit la valorisation de Mar-A-Lago à 18 millions de dollars)

«J’aimerais que le juge dise : ‘Tu sais quoi, D ? Je pense qu’à partir de maintenant, chaque fois que vous dénigrez ou contestez une autre loi que nous avons bâillonnée, nous l’avons mise, cela vous coûtera 10 millions de dollars », a déclaré Goldberg, sous les applaudissements du public.

MONTRE:



«J’ai l’impression qu’il pense que 5, 10 millions de dollars – 10 000 dollars – ne veulent rien dire. Cinq, dix et ainsi de suite, il continue de le faire », a ajouté Goldberg. “Mais si vous deviez mettre la main à votre poche et trouver rapidement 10 millions, je pense qu’il pourrait se taire.”

Engoron a ordonné dans la décision de septembre que plusieurs licences commerciales détenues par Trump devaient être annulées. Il a également accepté les allégations accusant Trump d’avoir surestimé la valeur de plusieurs propriétés immobilières, notamment Mar-a-Lago, le domaine de Floride qu’il possède.

Des experts immobiliers ont déclaré à la Daily Caller News Foundation que la décision d’Engoron sous-évaluait considérablement Ma-a-Lago, que certains considéraient comme valant plus de 250 000 000 $.

“Ce juge a déjà déclaré Trump responsable de fraude, il a déjà été reconnu responsable de fraude”, a déclaré le co-animateur Sunny Hostin. «Le juge a également déjà statué que Trump avait commis des années de fraude en gonflant sa richesse et ses actifs. Il a également retiré les certificats commerciaux de l’organisation Trump, de l’ensemble de l’organisation. Trump, lui-même et deux de ses fils. La seule chose que le juge doit déterminer maintenant, c’est s’il doit ou non payer 250 millions de dollars.»

