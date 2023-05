Voir la galerie





Crédit d’image : William Volcov/Marion Curtis/StarPix pour le Paley Center NY/Shutterstock

Commencer la semaine en force ! Whoopi Goldberg a cassé quelques mouvements lors d’une discussion sur un sujet brûlant sur La vue le lundi 22 mai. Lors d’une discussion sur les personnes qui trichent lors d’enterrements de vie de garçon et de jeune fille, Ensoleillé Hostin a révélé qu’elle ne savait pas vraiment à quoi ressemblait un tour de danse, et Whoopi a proposé de lui montrer dans un moment hilarant de l’émission.

Whoopi donnant à Sunny une lap dance n’était pas du tout la direction dans laquelle je m’attendais à ce que l’épisode d’aujourd’hui aille pic.twitter.com/hdMPhyMFIK — 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲 𝐇𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐒𝐭𝐚𝐧 ☭ (@HostinsHens) 22 mai 2023

Au début de la conversation, Whoopi a expliqué qu’il y avait eu une étude sur l’infidélité lors des célébrations prénuptiales. « Une enquête auprès de 6 000 Américains a révélé que 70% ont triché lors d’enterrements de vie de garçon ou de jeune fille », a-t-elle déclaré. « La tricherie allait des lap dances aux trios. Qui a le temps à un enterrement de vie de jeune fille pour faire un plan à trois ? »

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Sunny est intervenue et a expliqué que même si lors d’une réunion d’avant-spectacle, elle avait eu l’impression qu’un tour de danse aurait pu être acceptable, elle aurait peut-être changé d’avis. « J’ai dit lors de notre réunion sur les sujets d’actualité que le lap dance n’est pas de la triche, mais en y réfléchissant bien, je n’ai jamais vu de lap dance. Alors c’est peut-être de la triche ! » elle a plaisanté. « Les deux personnes sont-elles nues ? Parce que si vous êtes tous les deux nus, alors c’est de la triche.

Alors que Sunny continuait d’expliquer qu’elle ne « sait pas vraiment à quoi cela ressemble ». Whoopi a proposé de lui montrer et a traversé la table pour se tenir juste devant Sunny. Avant que Whoopi ne commence à montrer ses mouvements, Sunny a mimé la fessée du comédien, mais ses co-animateurs ont expliqué que Whoopi serait celui qui exécuterait le tour de danse. Whoopi a ensuite montré quelques mouvements, notamment en remuant ses fesses sur Sunny, et le public a applaudi pour lui donner un rythme.

Après la démonstration hilarante de Whoopi, Sunny a révélé qu’elle avait changé d’avis et avait l’impression que cela comptait comme de la triche. Avant de poursuivre la conversation sur la tricherie lors des enterrements de vie de garçon et de jeune fille, leur co-animateur Ana Navarre est intervenue et a révélé de quelle célébrité elle aimerait obtenir un tour de danse, si son mari en recevait également un. « Écoutez, s’il a droit à un tour de danse. j’en prends un de Michael B.Jordanie», a-t-elle plaisanté.

Plus à propos Whoopi Goldberg

Lien connexe En rapport: Jon Stewart, AOC et d’autres célébrités célèbrent la sortie de Tucker Carlson à Fox News

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.